Το AKP, το κόμμα του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επιδιώκει να του παραχωρήσει την εξουσία να κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη που θα εκτείνεται έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Τουρκίας, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη δυνητική ΑΟΖ άλλων χωρών, όπως η Ελλάδα ή η Κύπρος.

Το νομοσχέδιο που καταρτίζει το κόμμα, όπως αναφέρει το Bloomberg, θα εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα αλιείας, εξόρυξης και γεωτρήσεων, καθώς και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα, ακόμη και σε αμφισβητούμενα ύδατα (contested waters) στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Η κίνηση της Τουρκίας, συνεχίζει το δημοσίευμα, αποσκοπεί στο να απαντήσει στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλούσια σε φυσικό αέριο ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να δείξει ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί, ανέφεραν οι πηγές με γνώση του ζητήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας επιτρέπει στα παράκτια κράτη να καθορίζουν ΑΟΖ έως και 200 ναυτικά μίλια από τις ακτές τους. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, απαιτείται διμερής συμφωνία με τις χώρες που έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες διεκδικήσεις.

Η Τουρκία, που δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, απορρίπτει τη θέση της Ελλάδας ότι τα θαλάσσια όριά της καθορίζονται από τα πολλά νησιά της, μερικά από τα οποία βρίσκονται κοντά στις τουρκικές ακτές. Αντίθετα, η Τουρκία υποστηρίζει ότι η ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα πρέπει να μετράται από την ηπειρωτική χώρα.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι τα νησιωτικά κράτη, όπως η Κύπρος, έχουν δικαιώματα μόνο εντός των νόμιμων χωρικών υδάτων τους, τα οποία μπορούν να εκτείνονται έως και 12 ναυτικά μίλια. Η αυτοαποκαλούμενη “Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”, που αναγνωρίζεται μόνο από την Άγκυρα, διεκδικεί δικαιώματα σε οποιουσδήποτε ενεργειακούς πόρους ανακαλυφθούν στα ανοικτά των κυπριακών ακτών.

Οι ΗΠΑ, αναφέρει ακόμη το Bloomberg, έχουν παροτρύνει την Ελλάδα και την Τουρκία να διατηρήσουν τον διάλογο καθώς αντιμετωπίζουν διαφορές σχετικά με την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει στο παρελθόν με κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τις δραστηριότητες γεώτρησης σε αμφισβητούμενα ύδατα, μετά από πίεση από την Ελλάδα και την Κύπρο.

