Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου θα είναι στο επίκεντρο διεθνούς σύνταξης που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Αθήνα και στην οποία θα παραστεί και ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Οι ηγέτες που θα συμμετέχουν στο Europe Gulf Forum θα συζητήσουν για τις στρατηγικές συγκλήσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου.

Για την Κυπριακή Δημοκρατία, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης «η ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης και Κόλπου είναι μέρος μιας ευρύτερης εξωτερικής πολιτικής που επενδύει στη σταθερότητα, στη συνδεσιμότητα, στην ενεργειακή ασφάλεια, στις επενδύσεις και στη θεσμική συνεργασία», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. «Είναι μια στρατηγική, άλλωστε, που αναδείχθηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια και κατά το πρόσφατο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο με τη συμμετοχή και ηγετών κρατών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων κρατών του Κόλπου».

Στο Φόρουμ θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρωθυπουργός του Κουβέιτ, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο Πρόεδρος της Φινλανδίας, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Tony Blair.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη «στο πλαίσιο αυτό, πέραν των διμερών επαφών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συμμετάσχει σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης αναφορικά με το μέλλον της σχέσης Ευρώπης και χωρών του Κόλπου, τις προοπτικές ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο περιοχών, καθώς και σε θεματικές σχετικά με την επόμενη μέρα του πολέμου στο Ιράν».

Η παράμετρος του IMEC

Την ερχόμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ταξιδέψει στην Ινδία όπου θα πραγματοποιήσει τριήμερη επίσκεψη. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Προεδρικό, ο Εκπρόσωπος είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη. «Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πέρα των αρμόδιων Υπουργών, που έχουν συναφή χαρτοφυλάκια με τους στόχους της επίσκεψης, θα συνοδεύεται και από επιχειρηματική αποστολή, στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών σχέσεων αυτών των δύο χωρών».

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, εντάσσεται ο διάδρομος IMEC (Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης), τον οποίο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος χαρακτήρισε ως «φιλόδοξο σχεδιασμό», στον οποίον η Κυπριακή Δημοκρατία θέλει να διαδραματίσει ρόλο ως πύλη εισόδου-εξόδου, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά πολύ περισσότερο διπλωματικά και πολιτικά.

«Είναι γνωστό ότι στο επίκεντρο όλων των επαφών μας το τελευταίο διάστημα βρίσκεται εκ των πραγμάτων η συζήτηση για τον διάδρομο IMEC και ο καταλυτικός ρόλος που η Κύπρος, μαζί με άλλα μεσογειακά κράτη, μπορεί να διαδραματίσει στην υλοποίηση και στην εφαρμογή του».

Εξάλλου, είπε, είναι σχετικές και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί και τα έργα τα οποία προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ως προς τη συνάφεια τους με τον διάδρομο IMEC, ως προς τις εφοδιαστικές αλυσίδες και όχι μόνο.

Επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα για τη ΝΔ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές των σημερινών εργασιών του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μετά από πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. Στο περιθώριο του συνεδρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει χωριστές συναντήσεις τόσο με τον κ. Μητσοτάκη όσο και με τον κ. Βέμπερ.

Κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών στο Προεδρικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε και στην ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων, η οποία όπως σημείωσε «είχε είχε ένα ιδιαίτερο θεσμικό, πολιτικό και εθνικό βάρος, αναδεικνύοντας τη διαχρονική ενότητα του Ελληνισμού, τη σημερινή στρατηγική ωριμότητα των σχέσεων Αθήνας και Λευκωσίας και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και στην περιοχή μας», σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, στο Προεδρικό Μέγαρο.

«Κεντρικό μήνυμα της ομιλίας ήταν ότι η κοινή πορεία Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι σύνθημα. Είναι μια ιστορική πραγματικότητα, πολιτική επιλογή και εθνική ευθύνη. Από τη συμμετοχή των Ελλήνων της Κύπρου σε όλους τους εθνικούς αγώνες μέχρι τη διαχρονική αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τον Κυπριακό Ελληνισμό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέδειξε μια σχέση βαθιά και ιστορικά δικαιωμένη», επεσήμανε. Σε αυτό το πλαίσιο, συνέχισε, «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνέδεσε τη μεγάλη αυτή διαδρομή με το σημερινό εθνικό μας χρέος –την απαλλαγή από τα δεσμά της κατοχής και την επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού».

«Υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη. Έχει στο πλευρό της την Ελλάδα, τον πιο σταθερό και ανιδιοτελή της σύμμαχο, αλλά και την ΕΕ ως το φυσικό, πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία διεκδικεί, θωρακίζεται και ενισχύει τη διεθνή της θέση», ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Παράλληλα, είπε ότι «η ομιλία έστειλε και ένα μήνυμα αυτοπεποίθησης για τη σημερινή Κύπρο. Μια Κυπριακή Δημοκρατία, ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος που πορεύεται με αξιοπιστία, ενεργό ευρωπαϊκό ρόλο, περιφερειακό αποτύπωμα και σταθερό προσανατολισμό», τόνισε. «Μια χώρα που διευρύνει το διπλωματικό της εκτόπισμα, προοδεύει και καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ, αποδεικνύοντας ότι η εθνική αξιοπιστία χτίζεται με σταθερότητα, σοβαρότητα και αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε, ακόμη, ότι «η χθεσινή ιστορική παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στη Βουλή των Ελλήνων, μόλις η δεύτερη φορά που Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνεται στην Ολομέλεια, έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα ακατάλυτων δεσμών εθνικής συμπαράταξης και κοινής ευθύνης». «Κύπρος και Ελλάδα, Ελλάδα και Κύπρος, ενωμένες στους αγώνες, στις δοκιμασίες και στις μεγάλες αποφάσεις της ιστορίας, συνεχίζουν να πορεύονται με κοινό βηματισμό, με μνήμη που δεν σβήνει. Με ειλικρίνεια, με συνέπεια, με προοπτική. Κύπρος και Ελλάδα συνεχίζουν μαζί, με μνήμη, αλλά και σχέδιο, με συγκίνηση, αλλά και με στρατηγική, με σεβασμό στο παρελθόν, αλλά κυρίως με πίστη στο μέλλον, που μπορούν να οικοδομήσουν από κοινού οι δύο χώρες για τους πολίτες τους», υπογράμμισε.