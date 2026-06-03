«Ο Αναστασιάδης εξακολουθεί να ελέγχει το σύστημα», αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ο Μακάριος Δρουσιώτης, στην πρώτη του αντίδραση μετά το πόρισμα που ρίχνει την υπόθεση «Σάντη». Παράλληλα, εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την Αστυνομία, τη Europol, το FBI βοήθησαν. «Τα μηνύματα είναι όλα “χαλκευμένα” και οι πληροφορίες ψευδείς», αναφέρει με ειρωνικό ύφος.

Ολόκληρη η ανάρτησή του:

Κράτος Μαφία, ένα πράγμα

Θα τα πούμε μετά τις ανακοινώσεις για το Κράτος Μαφία, αυτό τους καίει…

Άκουσα τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας. Τελικά ούτε η Europol, ούτε το FBI βοήθησαν αλλά τα μηνύματα είναι όλα «χαλκευμένα» και οι πληροφορίες ψευδείς.

Οι ανακοινώσεις της Αστυνομίας ήταν ευθυγραμμισμένες με όσα διέρρεε στον Τύπο από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η έρευνα και η κατάληξη ταυτόσημη με όσα προανάγγειλε ο Αναστασιάδης, ο οποίος εξακολουθεί να ελέγχει το σύστημα.

Έτσι, μια γυναίκα, χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, ισχυρίστηκε ότι κατασκεύασε με μια εφαρμογή εκατοντάδες μηνύματα SMS, Viber, Signal, με ονόματα, αριθμούς τηλεφώνων και γεγονότα με λεπτομέρειες που δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει. Ο αρχηγός της αστυνομίας ενημέρωσε την κοινή γνώμη, σε ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση, ότι αυτή είναι η αλήθεια και… ζήσανε αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα.

Ο κ. Αρναούτης δεν είδε καμιά διασύνδεση με τη Focus και το Κράτος Μαφία, δεν γνώριζε καν πως το πόρισμα έχει ήδη παραδοθεί και μόλις χτες… έμαθε πως τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν από βδομάδας. Βιάστηκε ωστόσο να ολοκληρώσει την διερεύνηση της Αστυνομίας, δεν περίμενε καν το πόρισμα, μπας και χαλάσει το σενάριο.

Όταν ανακοινωθούν τα συμπεράσματα του πορίσματος του Κράτους Μαφία ελπίζω να αναβλέψει. Θα τα πούμε τότε.