Ναυάγιο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας στη Νότιο Αφρική με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση του φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι, εκ των οποίων 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.

NEWS Source Update: 67 of the 133 passengers and crew who were on board the MV Barima when it capsized late last night have now been rescued.



Search and Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ejKMZURKfe July 19, 2026

Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι δυνατές προσπάθειες. Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

🚨 Al menos 53 personas fueron rescatadas tras el vuelco del ferri MV Barima frente a las costas de #Guyana. El primer ministro Mark Phillips confirmó la cifra. Zarpó el sábado con 116 pasajeros rumbo a Port Kaituma, frontera con #Venezuela. Continúa la búsqueda. #19Jul pic.twitter.com/qtBzAgOIxG — teleSUR TV (@teleSURtv) July 19, 2026

protothema.gr