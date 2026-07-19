Ναυάγιο σημειώθηκε στα ανοιχτά των ακτών της Γουιάνας στη Νότιο Αφρική με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση του φεριμπότ, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 133 άνθρωποι, εκ των οποίων 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος. Σύμφωνα με τις Αρχές της χώρας, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 67 άνθρωποι, οι 15 εκ των οποίων είναι παιδιά.
Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας πύργος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας έλαβε σήμα κινδύνου στις 23.01, τοπική ώρα, από το πλοίο MV Barima. Αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Το φεριμπότ βυθίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ κατευθυνόταν στο χωριό Πορτ Καϊτούμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί από ποιο λιμάνι είχε αποπλεύσει.
Ο πρωθυπουργός Μαρκ Φίλιπς δήλωσε σήμερα ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί μέχρι να κριθεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι δυνατές προσπάθειες. Ο υπουργός Δημόσιων Υπηρεσιών και Αεροπορίας, Ντεοντάτ Ιντάρ, ανέφερε σε μια ανακοίνωσή του ότι δημιουργούνται ειδικά κέντρα που θα παρέχουν πληροφορίες και στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.