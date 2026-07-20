Αύξηση κατέγραψε η παραγωγή στις κατασκευές τον Μάιο του 2026, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, στην ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,4% στην ευρωζώνη και 0,3% στην ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2026, είχε καταγραφεί μηνιαία άνοδος 0,1% στην ευρωζώνη και 0,5% στο σύνολο της ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, η κατασκευαστική παραγωγή ενισχύθηκε κατά 1,2% στην ευρωζώνη και 1,8% στην ΕΕ.

Η μηνιαία εικόνα ανά τομέα

Στην ευρωζώνη, η παραγωγή στην κατασκευή κτιρίων μειώθηκε τον Μάιο κατά 0,7% σε μηνιαία βάση, ενώ στα έργα πολιτικού μηχανικού υποχώρησε κατά 0,5%. Αντίθετα, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες σημείωσαν αύξηση 1,4%.

Παρόμοια ήταν η εικόνα στην ΕΕ, όπου η παραγωγή μειώθηκε κατά 0,4% στην κατασκευή κτιρίων και κατά 1,3% στα έργα πολιτικού μηχανικού. Στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες καταγράφηκε αύξηση 1,4%.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία, τις μεγαλύτερες μηνιαίες αυξήσεις κατέγραψαν:

Η Αυστρία με 3,3%.

Η Ολλανδία με 2%.

Η Γαλλία με 1,3%.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Ουγγαρία με 6,4%, στην Ισπανία με 2,8% και στη Σλοβενία με 1,9%.

Πτώση στην κατασκευή κτιρίων σε ετήσια βάση

Παρά τη συνολική άνοδο του δείκτη, η παραγωγή στην κατασκευή κτιρίων υποχώρησε αισθητά σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025.

Στην ευρωζώνη, η κατασκευή κτιρίων μειώθηκε κατά 6,6%, ενώ τα έργα πολιτικού μηχανικού αυξήθηκαν κατά 3,5% και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά 2,9%.

Στην ΕΕ, η παραγωγή στην κατασκευή κτιρίων μειώθηκε κατά 5,2%. Αντίθετα, άνοδο 2,3% σημείωσαν τα έργα πολιτικού μηχανικού και 3,3% οι εξειδικευμένες δραστηριότητες.

Οι χώρες με τις μεγαλύτερες μεταβολές

Την υψηλότερη ετήσια αύξηση παρουσίασε η Σλοβενία με 19,2%. Ακολούθησαν η Σλοβακία με 10% και η Φινλανδία με 9,4%.

Ετήσια πτώση καταγράφηκε στην Ισπανία με 10%, στην Ουγγαρία με 6,7% και στη Γαλλία με 0,7%.

Για την Κύπρο δεν δημοσιεύθηκαν μηνιαία στοιχεία. Η Eurostat διευκρίνισε ότι η χώρα δεν υποχρεούται να τα υποβάλλει εντός ενός μήνα και 15 ημερών από το τέλος του μήνα αναφοράς, βάσει του Κανονισμού 2019/2152.