Πάνω από τα τέσσερα δολάρια το γαλόνι αυξήθηκε η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η επανάληψη των εχθροπραξιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης προκαλεί νέες διαταραχές στις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η μέση λιανική τιμή της βενζίνης διαμορφώθηκε στα 4,003 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινήτου (AAA).

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 30% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν.

Νέα άνοδος μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας

Η προηγούμενη φορά που η μέση τιμή της βενζίνης είχε φτάσει τα τέσσερα δολάρια το γαλόνι ήταν στα τέλη Μαρτίου, μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Οι τιμές υποχώρησαν κάτω από αυτό το επίπεδο τον Ιούνιο, όταν οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Η νέα άνοδος ακολούθησε την κατάρρευση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης στις αρχές Ιουλίου. Οι τιμές του αργού πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου κατά 16% μέσα στην εβδομάδα, συμπαρασύροντας τις λιανικές τιμές των καυσίμων.

Το αργό πετρέλαιο αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής καυσίμων, με αποτέλεσμα οι δύο τιμές να κινούνται κατά κανόνα προς την ίδια κατεύθυνση.

Κρίσιμη η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο διερχόταν από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές οδούς παγκοσμίως.

Οποιαδήποτε διακοπή ή μείωση της κυκλοφορίας στο πέρασμα περιορίζει την προσφορά και ενισχύει τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

Ανοδικά στις ενεργειακές τιμές επιδρά και η μείωση της ρωσικής διυλιστικής ικανότητας, λόγω των εντεινόμενων ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας.

Χαμηλότερα τα αμερικανικά αποθέματα

Πρόσθετες πιέσεις προκαλούν τα σχετικά χαμηλά αποθέματα καυσίμων στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, τα αμερικανικά αποθέματα ανέρχονταν την προηγούμενη εβδομάδα σε 210,5 εκατ. βαρέλια.

Η ποσότητα ήταν κατά περίπου 1,5 εκατ. βαρέλια χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Η αύξηση των τιμών στην αντλία αποτελεί παράλληλα πολιτική πρόκληση για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ενόψει της προεκλογικής εκστρατείας για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και της προσπάθειάς τους να διατηρήσουν τις οριακές πλειοψηφίες στο Κογκρέσο.

ΚΥΠΕ