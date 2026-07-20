Ετήσια αύξηση 3,12% παρουσίασαν οι τιμές κατασκευαστικών υλικών στην Κύπρο τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών ανήλθε στις 122,74 μονάδες, με έτος βάσης το 2021, καταγράφοντας παράλληλα μηνιαία αύξηση 0,55%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2026, ο δείκτης σημείωσε άνοδο 1,62% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2025.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις ανά κατηγορία

Σε ετήσια βάση, τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν τον Ιούνιο τα μεταλλικά προϊόντα, με 5,02%.

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