Την πρόοδο που έχει επιτύχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στην εποπτεία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των επενδυτικών εταιρειών αναγνωρίζει νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA).

Η έκθεση της Επιτροπής Αξιολόγησης από Ομότιμους της ESMA αποτελεί συνέχεια της αξιολόγησης του 2022 και εξετάζει τις ενέργειες που κλήθηκαν να υλοποιήσουν οι εθνικές αρμόδιες Αρχές σε θέματα αδειοδότησης, εποπτείας, επιβολής και συνεργασίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, έχει καταγραφεί «σαφής πρόοδος» στην εποπτεία βάσει κινδύνου, με την Επιτροπή Αξιολόγησης να ξεχωρίζει την ΕΚΚ για την καθιέρωση τακτικής και εξειδικευμένης παρακολούθησης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

Βελτιωμένες διαδικασίες και πρόσθετο προσωπικό

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή Αξιολόγησης αναγνώρισε τις βελτιωμένες διαδικασίες συνεργασίας που ανέπτυξε η ΕΚΚ με άλλες εθνικές αρμόδιες Αρχές.

Χαιρέτισε επίσης τις διαρθρωτικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν για τη στενότερη παρακολούθηση και την έγκαιρη διαχείριση των αιτημάτων που λαμβάνει η κυπριακή Αρχή, επισημαίνοντας ότι οι βελτιώσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί στην πράξη.

Ως «σημαντικό επίτευγμα» χαρακτηρίστηκε η ενίσχυση των εποπτικών πόρων της ΕΚΚ μέσω της πρόσληψης 32 επιπλέον στελεχών.

«Η PRC θεωρεί ότι η πορεία ενίσχυσης της εποπτείας και των δράσεων επιβολής της ΕΚΚ μετά τη διενέργεια της αξιολόγησης από ομότιμους συνιστά μια εποικοδομητική και ενθαρρυντική εξέλιξη», αναφέρεται στην έκθεση.

Θεοχαρίδης: Απτές οι βελτιώσεις

Ο πρόεδρος της ΕΚΚ, Γιώργος Θεοχαρίδης, δήλωσε ότι η νέα έκθεση και οι απτές βελτιώσεις που καταγράφει αντικατοπτρίζουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μετά την αξιολόγηση του 2022.

Χαιρέτισε, παράλληλα, την αναγνώριση του ενισχυμένου εποπτικού πλαισίου της Κύπρου για τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που αναπτύσσουν διασυνοριακές δραστηριότητες.

Ο κ. Θεοχαρίδης επεσήμανε ότι η συνεχιζόμενη ανάπτυξη, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα και η ψηφιοποίηση των διασυνοριακών επενδυτικών υπηρεσιών δημιουργούν νέους κινδύνους, απέναντι στους οποίους οι αρμόδιες Αρχές πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση.

Καθώς οι ιδιώτες αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση σε επενδυτικές ευκαιρίες σε ολόκληρη την ΕΕ, η προστασία των επενδυτών παραμένει, όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των ενεργειών της ΕΚΚ.

Η κυπριακή Επιτροπή έχει πλέον υλοποιήσει τις συστάσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης και, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις ΚΕΠΕΥ και να ενισχύει τη συνεργασία της με τις υπόλοιπες εθνικές αρμόδιες Αρχές.