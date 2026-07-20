Σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης της Κίνας εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η παγκόσμια επενδυτική κούρσα για υποδομές AI ενισχύει τις κινεζικές εξαγωγές και τη βιομηχανική παραγωγή, σε μια περίοδο γενικότερης οικονομικής επιβράδυνσης.

Σύμφωνα με την Capital Economics, οι κλάδοι των ηλεκτρονικών και της πληροφορικής συνεισέφεραν περισσότερο από το ήμισυ της τριμηνιαίας οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Εκτιμήσεις της China International Capital Corp. δείχνουν, παράλληλα, ότι οι εξαγωγές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη πρόσθεσαν 1,1 ποσοστιαίες μονάδες στην ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο τετράμηνο του 2026. Η συνεισφορά αυτή ήταν σχεδόν τριπλάσια από εκείνη που καταγράφηκε για ολόκληρο το 2025.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics για την Κίνα, Τζούλιαν Έβανς-Πρίτσαρντ, εκτιμά ότι η AI μπορεί να αποτελέσει τον νέο κινητήριο μοχλό της κινεζικής οικονομίας, ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της κατά το υπόλοιπο του 2026 και το 2027.

Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η τεχνολογία δεν αποτελεί λύση για τα βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα της χώρας. Η κινεζική οικονομία θα μπορούσε να βρεθεί εκτεθειμένη εάν επιβραδυνθεί η σημερινή επενδυτική έκρηξη στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια στις υποδομές AI

Η τεχνητή νοημοσύνη μετακινήθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από το περιθώριο στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αυξημένη ζήτηση για εξοπλισμό έχει ενισχύσει τις παραγγελίες προς τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρονικών. Σύμφωνα με το Bloomberg Economics, περίπου το ένα τέταρτο των αμερικανικών δαπανών για την AI καταλήγει σε προμηθευτές του εξωτερικού, ενισχύοντας τις εμπορικές ροές σε ολόκληρη την Ασία.

Την ίδια ώρα, τα νέα μοντέλα που αναπτύσσουν κινεζικές νεοφυείς επιχειρήσεις προκαλούν ανακατατάξεις στις διεθνείς αγορές και ενισχύουν τη θέση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική ατζέντα του Πεκίνου.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιδιώκει να συμβάλει στη διαμόρφωση των διεθνών κανόνων για την AI και να διευρύνει την επιρροή της χώρας μέσω νέας ομάδας συνεργασίας, στην οποία συμμετέχουν σχεδόν 30 κράτη.

Αντίβαρο στην οικονομική επιβράδυνση

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η κινεζική οικονομία επιβραδύνεται και παραδοσιακοί κλάδοι, όπως οι κατασκευές, εξακολουθούν να πλήττονται από τη βαθιά κρίση στην αγορά ακινήτων.

Παρά τη χαμηλότερη από την αναμενόμενη ανάπτυξη κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι τομείς που συνδέονται με την AI κινήθηκαν σε αντίθετη κατεύθυνση.

Η Capital Economics υπολογίζει ότι οι κλάδοι των ηλεκτρονικών και της πληροφορικής πρόσθεσαν 1,4 ποσοστιαίες μονάδες στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο. Η συνεισφορά τους αντιστοιχούσε περίπου στο ένα τρίτο της συνολικής ετήσιας ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, η οποία διαμορφώθηκε στο 4,3%.

Το Bloomberg Economics εκτιμά ότι οι κλάδοι της υψηλής τεχνολογίας και της πράσινης οικονομίας θα αντιστοιχούν περίπου στο 20% του κινεζικού ΑΕΠ το 2026, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τη συμβολή των δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγορά ακινήτων.

Περισσότερες από 3.000 εταιρείες στην αλυσίδα AI

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου η οικονομική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης προέρχεται κυρίως από τις εγχώριες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων, στην Κίνα η ανάπτυξη διαχέεται σε μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Πεκίνου και σύμβουλο της κινεζικής κυβέρνησης Λίου Τσιάο, οι κλάδοι που συνδέονται με την AI αντιπροσωπεύουν περίπου το 17% του ΑΕΠ της χώρας.

Αναλυτές της Goldman Sachs έχουν καταγράψει περισσότερες από 3.000 κινεζικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατασκευαστές εξοπλισμού.

Εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών.

Προμηθευτές υλικού για κέντρα δεδομένων.

Επιχειρήσεις ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών AI.

Εταιρείες που αναπτύσσουν συστήματα αυτόνομης οδήγησης.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, οι κινεζικές εταιρείες παράγουν περίπου το 16% των παγκόσμιων εσόδων που συνδέονται με την AI.

Οι ανισορροπίες στην κινεζική οικονομία

Η ισχυρή ανάπτυξη των κλάδων τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύει ταυτόχρονα τις αδυναμίες της υπόλοιπης κινεζικής οικονομίας.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η συνολική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, η παραγωγή των κατασκευαστών ηλεκτρονικών σημείωσε άνοδο 15%.

Μεγάλη απόκλιση καταγράφηκε και στις επενδύσεις. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των εταιρειών ηλεκτρονικών αυξήθηκαν κατά 7%, ενώ οι συνολικές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού της κινεζικής οικονομίας μειώθηκαν κατά 6%.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα της κινεζικής ανάπτυξης, χωρίς όμως να μπορεί ακόμη να αντισταθμίσει πλήρως τις διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Capital.gr