Άνοιγμα Αποταμιευτικού ή Τρεχούμενου λογαριασμού, επιλογή νομίσματος, έκδοση κάρτας και δωρεάν My Account 18-25, όλα μέσα από την εφαρμογή Eurobank Cyprus

Οι πελάτες της Eurobank μπορούν πλέον να ανοίγουν νέο τραπεζικό λογαριασμό εύκολα, γρήγορα και ψηφιακά, απευθείας από την εφαρμογή Eurobank Cyprus, ολοκληρώνοντας όλη τη διαδικασία από το κινητό τους.

Μέσα από την εφαρμογή Eurobank Cyprus, οι υφιστάμενοι πελάτες μπορούν να ανοίξουν Αποταμιευτικό λογαριασμό σε ευρώ (EUR) ή Τρεχούμενο λογαριασμό με επιλογή νομίσματος σε ευρώ (EUR), δολάρια ΗΠΑ (USD) ή στερλίνες (GBP), αποκτώντας μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των καθημερινών και διεθνών συναλλαγών τους.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν άυλη χρεωστική κάρτα, η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη για χρήση στο ψηφιακό πορτοφόλι (Wallet) της συσκευής τους, ενώ υπάρχει και η επιλογή αποστολής φυσικής κάρτας.

Για τους νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών, η εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα ανοίγματος του δωρεάν λογαριασμού My Account 18-25, ειδικά σχεδιασμένου για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.

Η διαδικασία είναι απλή. Ο πελάτης επιλέγει την ενότητα «Προϊόντα» στην εφαρμογή Eurobank Cyprus, ακολούθως «Άνοιγμα Λογαριασμού» και στη συνέχεια τον τύπο λογαριασμού και το νόμισμα που επιθυμεί, και ακολουθεί τα καθορισμένα βήματα.

Η νέα αυτή δυνατότητα έρχεται να προστεθεί στο ευρύ φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η εφαρμογή Eurobank Cyprus. Μέσα από την εφαρμογή, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων δωρεάν άμεσων πληρωμών SEPA, να στέλνουν και να λαμβάνουν χρήματα άμεσα μέσω Contact Pay με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, να αιτούνται δάνεια και κάρτες, να διαχειρίζονται τις κάρτες τους με λειτουργίες όπως Freeze/Unfreeze, προβολή PIN και έκδοση virtual κάρτας για online αγορές, και να πραγματοποιούν ανέπαφες πληρωμές με τα ψηφιακά πορτοφόλια.

Με τη νέα υπηρεσία, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus γίνεται υπόθεση λίγων λεπτών και η Eurobank επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για συνεχή αναβάθμιση, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που κάνουν την καθημερινή τραπεζική πιο εύκολη, γρήγορη και προσβάσιμη από όπου κι αν βρίσκεται ο πελάτης.