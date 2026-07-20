Η ιταλική αστυνομία πραγματοποίησε, τις τελευταίες ώρες, μεγάλη επιχείρηση κατά των συμμοριών ανηλίκων, σε 44 περιφέρειες της χώρας.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης συνελήφθησαν 47 ανήλικοι και 492 ενήλικες, κατασχέθηκαν πάνω από 700 κιλά ναρκωτικών ουσιών, 49 περίστροφα και 87 μαχαίρια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ασκήθηκαν, συνολικά, 954 ποινικές διώξεις. Οι έλεγχοι και έφοδοι πραγματοποιήθηκαν στις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις, σε σημεία όπου είναι γνωστό ότι διακινούνται ναρκωτικά και υπάρχει έντονη νυχτερινή ζωή, σε εμπορικά κέντρα, δημόσια πάρκα και πλατείες, όπως και σε δρόμους γύρω από σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Vasta operazione dei poliziotti delle #Squadremobili di 44 province italiane, coordinati dallo #Sco, per il contrasto alla criminalità giovanile, 539 arresti, 954 denunce e 703 chili di droga sequestrati. #essercisempre #20luglio pic.twitter.com/yfiOuW2E3M July 20, 2026

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πάνω από χίλιοι άνδρες της ιταλικής αστυνομίας, με κύρια έμφαση στις πόλεις του Μιλάνου, της Ρώμης, της Φλωρεντίας, της Νάπολης, και του Παλέρμο και της Κατάνης, στην Σικελία.

Όπως ανακοινώθηκε, κατασχέθηκαν πάνω από τριακόσιες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά ενώ στο διαδίκτυο εντοπίσθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας 931 προσωπικά «προφίλ», μέσω των οποίων δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση σωματικής βίας και στην χρήση όπλων.