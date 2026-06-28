Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε στη Λάρνακα για ναυαγό στην περιοχή Ζυγίου.

Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) αναφέρει ότι, στις 28 Ιουνίου 2026 στις 5:30 το πρωί, ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ», με σκοπό τη διάσωση ναυαγού σε κίνδυνο, στη θαλάσσια περιοχή Ζυγίου στην Λάρνακα.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν ταχύπλοα σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του ΓΕΕΦ, ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων Αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων.

Ο διασωθέντας ανασύρθηκε, από το ταχύπλοο της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, σε καλή κατάσταση και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο στο Αλιευτικό Καταφύγιο Ζυγίου.