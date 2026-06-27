Μετά το χρίσμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 2030, η Λάρνακα κάνει ακόμη ένα σημαντικό άλμα για ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής της ταυτότητας, μέσω της ίδρυσης της πρώτης κρατικής Δραματικής Σχολής στην Κύπρο.

Ο Δήμος Λάρνακας και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) ανακοίνωσαν προχθές την πρόθεση υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την ίδρυση Δραματικής Σχολής Θεατρικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 7:30 μ.μ., στο Κέντρο Δημιουργικής Ενασχόλησης στο Πάρκο Σαλίνα.

Η συνεργασία, όπως ανακοίνωσε ο δήμος, αποσκοπεί στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής στη Λάρνακα, στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής των δύο φορέων για την προαγωγή, ανάπτυξη και ενίσχυση της θεατρικής τέχνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Δραματική Σχολή θα στεγαστεί στο κτήριο του τέως Δήμου Λιβαδιών, που αποτελεί πλέον δημοτικό διαμέρισμα της Λάρνακας. Στο κτήριο θα γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές, ώστε να δημιουργηθούν αίθουσες διδασκαλίας, ενώ στα θετικά είναι πως διαθέτει και αίθουσα εκδηλώσεων με σκηνή 160 θέσεων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και το Θέατρο Σκάλα, το οποίο, ως γνωστόν κρίθηκε επικίνδυνο και αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη, ώστε να διαφανεί το εύρος των κατασκευαστικών εργασιών που πρέπει να γίνουν σε αυτό. Η αρχική εκτίμηση είναι πως οι εργασίες ανακαίνισης και στατικής επάρκειας του κτηρίου, θα κοστίσουν περίπου €3.5 εκατ. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αυτό το κτήριο πρέπει να είναι έτοιμο το 2029, αφού θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος που ετοιμάζει ο Οργανισμός Λάρνακα 2030 για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα.

Μιλώντας στον «Φ» ο πρόεδρος του ΘΟΚ, Παντελής Βουτουρής, ανέφερε πως η Δραματική Σχολή θα προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου πρόγραμμα, σε συνεργασία με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα εποπτεύεται επιστημονικά από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφού με βάση την κυπριακή νομοθεσία μόνο τα πανεπιστήμια δίδουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», σημείωσε. Πρόσθεσε, ακόμη, πως αφότου υπογραφεί από τα μέρη το Πρωτόκολλο Συνεργασίας, τότε το πρόγραμμα θα υποβληθεί, από τη Φιλοσοφική Σχολή, στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Σύμφωνα με τον κ. Βουτουρή, αυτή η διαδικασία χρειάζεται περίπου 6 μήνες για να ολοκληρωθεί, άρα ο στόχος είναι η Δραματική Σχολή Θεατρικών Σπουδών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων να υποδεχθεί τους πρώτους σπουδαστές το 2027.

Σημειώνεται πως το φθινόπωρο του 2028 αναμένεται να υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές και η Σχολή Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, η οποία θ’ ανεγερθεί στην ακτή Μακένζι, δίπλα από το παλαιό αεροδρόμιο Λάρνακας. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι η στέγαση των τριών σχολών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ψυχολογίας, Ναυτιλίας, και Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών). Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκεται η επιλογή του κτηρίου του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Ορόκλινης.