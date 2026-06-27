Ολοένα και υψηλότερα ανεβαίνει ο υδράργυρος, ο οποίος αναμένεται σήμερα να πιάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει περαιτέρω το 40άρι της επόμενες ημέρες. Ωστόσο, από την πρόγνωση δεν απουσιάζει και το ενδεχόμενο βροχής και καταιγίδας, στα ορεινά. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης αλλά και της αραιής ομίχλης ή και ομίχλης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά ωστόσο, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση σύντομης μεμονωμένης καταιγίδας. Κατά διαστήματα θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι 5 Μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τρίτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να συνεχίσει ωστόσο να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.