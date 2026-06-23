Ανοδική πορεία ακολουθεί ο υδράργυρος με το θερμόμετρο να ανεβαίνει σήμερα στους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ την ίδια στιγμή δεν αποκλείεται μέσα στη μέρα να σημειωθεί συννεφιά και βροχή. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι ισχυροί, έως τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.