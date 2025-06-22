Στις 25 Ιουνίου, η SquareOne διοργανώνει την επίσημη εκδήλωση για το ZOIA, το νέο οικιστικό της έργο στα Κάτω Πολεμίδια, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 147 διαμερίσματα, σε μια από τις περιοχές της Λεμεσού που μεταμορφώνεται με τους ταχύτερους ρυθμούς.

Με αφετηρία τις σημαντικές εξελίξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, των υποδομών και της οικιστικής ανάπτυξης, η περιοχή εξελίσσεται ραγδαία σε ένα νέο πανεπιστημιακό και καινοτομικό κέντρο, προσελκύοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις και διαμορφώνοντας εκ νέου το μέλλον της δυτικής Λεμεσού.

Τι συμβαίνει στη γειτονιά

Η περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών δεν θεωρείται πλέον απλώς ένα προάστιο κατοικιών στα περίχωρα της Λεμεσού. Τα τελευταία χρόνια, η περιοχή έχει εξελιχθεί σταδιακά σε μία από τις πιο δυναμικές ζώνες ανάπτυξης της πόλης, χάρη στις σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, των υποδομών και της στέγασης.

Στο επίκεντρο αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται η περιοχή Βερεγγάρια, πρώην βρετανικός στρατιωτικός οικισμός που σήμερα αναδιαμορφώνεται σε πανεπιστημιακή και καινοτομική περιοχή. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επεκτείνει την παρουσία του στην περιοχή μέσω ενός μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδίου, το κόστος του οποίου αναμένεται να ξεπεράσει τα 125 εκατομμύρια ευρώ. Σε κοντινή απόσταση, βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή ένα έργο φοιτητικών κατοικιών αξίας 56 εκατομμυρίων ευρώ με περισσότερα από 500 δωμάτια, το οποίο θα καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση που αναμένεται από φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό.

Η Διεθνής Εβραϊκή Ακαδημία Αριστείας αναμένεται επίσης να ανοίξει το 2027, προσελκύοντας περίπου 1.500 μαθητές στην περιοχή. Στην περιοχή λειτουργούν ήδη καθιερωμένα ιδιωτικά σχολεία, όπως τα Pascal, Heritage και The Island Private School, ενισχύοντας περαιτέρω την ελκυστικότητα της περιοχής τόσο για τοπικές όσο και για διεθνείς οικογένειες.

Τα μεγάλης κλίμακας έργα δημόσιας υποδομής αναδιαμορφώνουν επίσης τη γειτονιά. Τα σχέδια περιλαμβάνουν ένα πράσινο πάρκο 52.000 τετραγωνικών μέτρων που συνδέεται με το Γραμμικό Πάρκο του Γαρύλλη, καθώς και ένα νέο συγκρότημα κολύμβησης και στίβου ολυμπιακών προδιαγραφών που βρίσκεται υπό κατασκευή. Με τον αυτοκινητόδρομο σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου και το κέντρο της Λεμεσού προσβάσιμο σε λίγα λεπτά, η περιοχή προσελκύει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον τόσο αγοραστών όσο και επενδυτών που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, πέρα από τις παραδοσιακές παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Οι επαγγελματίες του κλάδου των ακινήτων αναμένουν ότι οι τιμές στα Κάτω Πολεμίδια θα συνεχίσουν να αυξάνονται, καθώς επιταχύνεται η ευρύτερη αναβάθμιση της δυτικής Λεμεσού.

Η κατασκευή

Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο, το ZOIA είναι το πιο πρόσφατο οικιστικό έργο της SquareOne, σχεδιασμένο με βάση την ιδέα της ζωής με επίκεντρο την κοινότητα και όχι απλώς των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει περισσότερα από 147 διαμερίσματα ενός, δύο και τριών υπνοδωματίων, κατανεμημένα σε πέντε ορόφους, καθώς και ρετιρέ με ιδιωτικούς κήπους στην ταράτσα. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο, σάουνα, διαμορφωμένους κήπους, παιδική χαρά, χώρο μπάρμπεκιου και στεγασμένο χώρο στάθμευσης.

Αυτό που ξεχωρίζει το έργο είναι η λειτουργική του προσέγγιση. Δύο εξειδικευμένοι διαχειριστές της κοινότητας θα εργάζονται στο χ, ενώ μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα διατίθεται στους κατοίκους θα επιτρέπει στους γείτονες να επικοινωνούν μεταξύ τους, να οργανώνουν δραστηριότητες, να κάνουν κρατήσεις για τους κοινόχρηστους χώρους και να αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις εντός του ίδιου του συγκροτήματος.

Το όνομα ZOIA προέρχεται από την ελληνική λέξη “ζωή” και αντανακλά μια φιλοσοφία που εστιάζει στη δημιουργία μιας πιο συνδεδεμένης οικιστικής εμπειρίας, αντί για ένα συμβατικό συγκρότημα διαμερισμάτων.

Τα διαμερίσματα θα διαθέτουν φωτοβολταϊκά συστήματα, σύστημα εισόδου με αναγνώριση προσώπου, υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενδοδαπέδια θέρμανση, δάπεδα από ημι-μασίφ ξύλο και ιταλικά είδη υγιεινής.

Για αγοραστές και επενδυτές

Η SquareOne προβλέπει αποδόσεις ενοικίου άνω του 7% για το ZOIA, χάρη στην αυξανόμενη ζήτηση από φοιτητές, επαγγελματίες και εργαζόμενους που συνδέονται με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις που επεκτείνονται στην περιοχή.

Για όσους αναζητούν μια εντελώς παθητική επένδυση, προσφέρεται επίσης εγγυημένη ετήσια απόδοση 6% από την πρώτη μέρα, μέσω συνεργάτη του κατασκευαστή για διαχείριση ακινήτων.

Η ευρύτερη αγορά της Λεμεσού συνεχίζει να τροφοδοτεί το επενδυτικό ενδιαφέρον. Οι τιμές των διαμερισμάτων στην πόλη αυξήθηκαν περισσότερο από 20% το 2024, ενώ η παρουσία διεθνών εταιρειών από τους τομείς της χρηματοοικονομίας, της τεχνολογίας, των τυχερών παιχνιδιών και συναλλάγματος συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για ποιοτικά ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Ως έργο υπό κατασκευή, το ZOIA διατίθεται προς το παρόν σε τιμές προπώλησης, πριν από την επίσημη εκδήλωση παρουσίασης που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.

Η Κύπρος συνεχίζει επίσης να προσελκύει διεθνείς αγοραστές χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό της περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει την απουσία ετήσιου φόρου ακίνητης περιουσίας, φόρο μερισμάτων 0% για τους μη μόνιμους κατοίκους, καθώς και τη δυνατότητα απόκτησης μόνιμης διαμονής μέσω επένδυσης σε ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ.

Η SquareOne έχει παραδώσει περισσότερα από 600 διαμερίσματα σε 15 ολοκληρωμένα έργα στην Κύπρο, ενώ άλλα 14 έργα βρίσκονται επί του παρόντος υπό κατασκευή και 16 επιπλέον έργα βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού ή της προπώλησης.

Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων της SquareOne: sales@squareone.com.cy | 70088084 | squareone.com.cy



