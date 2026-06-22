Ολοκληρώθηκε γύρω στις 12:15 η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, που συνήλθε υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στη συνεδρία συμμετέχουν για πρώτη φορά το ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρο και η Άμεση Δημοκρατία, με τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φειδία Παναγιώτου, αντίστοιχα. Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, που είχε κληθεί, ενημέρωσε ότι δεν θα παραστεί.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου συμμετέχουν η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρίστος Χρίστου, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ-Πολίτες για την Κύπρo, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, και ο Πρόεδρος της Άμεσης Δημοκρατίας Φειδίας Παναγιώτου.

Συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και επικεφαλής της ΚΥΠ, Τάσος Τζιωνής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Δώρος Βενέζης, και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου, Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

ΚΥΠΕ