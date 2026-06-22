Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώνει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συνέρχεται υπό τη νέα του σύνθεση, για τα δεδομένα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και τις εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει μία ανάλυση και ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου για το αποτέλεσμα των πρόσφατων επαφών του στις Βρυξέλλες με τον Αντόνιο Κόστα, αλλά και για την τελευταία συνάντηση που είχε με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Η θέση της ΕΕ για ενεργό ρόλο στο Κυπριακό, η επιθυμία Γκουτέρες για μια νέα πρωτοβουλία πριν το τέλος της θητείας του, αλλά και η επιθυμία της Άγκυρας να πάρει πράγματα από την ΕΕ, αποτελούν τρία νέα στοιχεία στην εξίσωση του Κυπριακού. Σημειώνεται ότι αναμένεται και ο διορισμός νέου απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό.

Η συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου υπό τη νέα του σύνθεση, μετά το αποτέλεσμα των βουλευτικών, είναι ένα ακόμη στοιχείο της σημερινής συνεδρίας. Σε αυτή θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά εκπρόσωπος του Κινήματος ΑΛΜΑ και εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι προεκλογικά υπήρχαν κάποιοι προβληματισμοί σε σχέση με το Εθνικό Συμβούλιο που θα προέκυπτε μετεκλογικά. Δεν αποκλείεται, βέβαια, με κάποιους από τους πολιτικούς αρχηγούς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να επιδιώξει να έχει και χωριστές συναντήσεις.

Σημείο αναφοράς της σημερινής συνεδρίας αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα των επαφών του Νίκου Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες και ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Όπως είχε αναφέρει και στις δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, με τον Αντόνιο Κόστα συζήτησαν το Κυπριακό, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να τον ενημερώνει για δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε το τελευταίο διάστημα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κατά τη διάρκεια των οποίων του μετέφερε το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η όποια πρόοδος στα ευρωτουρκικά προϋποθέτει την υλοποίηση από πλευράς Τουρκίας των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των κυπρογενών υποχρεώσεων. «Υπάρχει επιθυμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε πρόοδο στα ευρωτουρκικά. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από την Τουρκία, ξεκινώντας από το Κυπριακό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Καθοριστικής σημασίας για τα επόμενα βήματα αναμένεται ότι θα είναι η επόμενη επίσκεψη της Μαρίας Άνχελας Ολγκίν στην Κύπρο, η οποία στα τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες και ακολούθως θα επισκεφθεί ξανά το νησί για έναν νέο γύρο επαφών, οπότε αναμένεται να ξεκαθαρίσει και το σκηνικό γύρω από μία νέα διάσκεψη για το Κυπριακό.

«Ο ΓΓ του ΟΗΕ έχει πλάνο»

Ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έχει σχέδιο και πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο και να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού, δήλωσε χθες ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές και ότι τώρα είναι η ώρα της ενότητας λαού και ηγεσίας.

Σε επιμνημόσυνο λόγο στο ετήσιο εθνικό μνημόσυνο των ηρώων της Χούλου, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης «από την πρώτη στιγμή της εκλογής του ξεκίνησε μια διεθνή εκστρατεία και μια προσπάθεια να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού».

Να ενεργοποιηθεί ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών σε μια νέα πρωτοβουλία, πρόσθεσε, «έτσι ώστε να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο και να επιτευχθεί η πολυπόθητη επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ταυτόχρονα, συνέχισε ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου του Προέδρου, «ξεκίνησε μια μαραθώνια προσπάθεια, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία αυτή, ώστε αφενός να υπάρχουν κίνητρα και οφέλη στην Τουρκία για να συναινέσει να επαναρχίσουν οι συνομιλίες για επίλυση του Κυπριακού από εκεί που έχουν διακοπεί και να εξευρεθεί λύση και, αφετέρου, η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα στη διαδικασία των συνομιλιών με στόχο να διασφαλιστεί πως η λύση θα είναι συμβατή με το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της Ένωσης».

Σήμερα, επισήμανε ο κ. Παπαδόπουλος, «μετά από τις άοκνες, ειλικρινείς και με πραγματική πολιτική βούληση προσπάθειες της πλευράς μας, παρά τις δυσκολίες που συνάντησε και συναντά ακόμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λόγω των τουρκικών αξιώσεων για λύση εκτός του συμφωνημένου πλαισίου, είμαστε εν μέσω μιας νέας δυναμικής προσπάθειας του ΓΓ του ΟΗΕ και της προσωπικής του απεσταλμένης για να συγκληθεί νέα διευρυμένη διάσκεψη εντός του καλοκαιριού που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών για συνολική, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού».

Ο ΓΓ, σημείωσε, «έχει σχέδιο και πλάνο για να σπάσει το αδιέξοδο και να φτάσουμε στη λύση του Κυπριακού», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει ο Αντόνιο Γκουτέρες στην προσπάθειά του».

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες, καθώς οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για την πορεία της εθνικής μας υπόθεσης. Διαβουλεύσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορα επίπεδα, τόσο από τα Ηνωμένα Έθνη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υποβοηθά τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα σε πλήρη συντονισμό μαζί του», είπε.