Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος αντικρίζει με τη αρμόζουσα σοβαρότητα το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος Μαφία».

Αντιλαμβανόμαστε ότι τα ευρήματα της Αρχής προκαλούν ισχυρούς τριγμούς στην κοινωνία σε σχέση με κορυφαίους θεσμούς της πολιτείας. Η κυπριακή κοινωνία βρίσκεται και πάλι μπροστά από σοβαρά ζητήματα που άπτονται της χρηστής διοίκησης, της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών.

Στο πόρισμα καταγράφονται ενδείξεις για πιθανά αδικήματα που συνδέονται με τη λειτουργία κορυφαίων θεσμών του κράτους. Θα πρέπει, δε, να διευκρινιστεί ότι τα όσα καταγράφονται στο πόρισμα δεν σημαίνει ότι αφορούν αδικήματα τα οποία έχουν διαπραχθεί.

Καθίσταται, ωστόσο, έκδηλη η ανάγκη θωράκισης του τεκμηρίου αθωότητας που αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ποινικής δίκης και αναπόσπαστο στοιχείο της δίκαιης δίκης.

Συνεπώς, το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει πλήρως για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Απαρέγκλιτα, λοιπόν, η δημόσια συζήτηση επί του θέματος θαπρέπει να γίνεται με σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί με αυξημένη εγρήγορση το ζήτημα. Τα αρμόδια θεσμικά όργανα, το Διοικητικό Συμβούλιο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΠΔΣ, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Αφού ζητήσουμε το πόρισμα και μας δοθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή θα προχωρήσουμε σε ενδελεχή μελέτη του και θα δράσουμε αναλόγως.

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κανονισμούς και όπου διαπιστώνει ή θα διαπιστώσει οποιαδήποτε εκτροπή εκ μέρους μελών του θα ακολουθήσει όσα προνοούνται στους κανονισμούς και τον νόμο. Έχει θεσμικό καθήκον να διερευνήσει τυχόν πειθαρχικά αδικήματα για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο πόρισμα. Στο πλαίσιο αυτό δεν αποκλείεται αυτεπάγγελτη πειθαρχική διερεύνηση.

Επιπλέον, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι στο παρόν στάδιο εκείνο που προέχει είναι οι ενέργειες από πλευράς ποινικής διερεύνησης, χωρίς όμως, να παραγνωρίζονται τα πειθαρχικά ζητήματα.

Επίσης, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι η Νομική Υπηρεσία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για να εξετάσει το πόρισμα και να αποφασίσει για τυχόν ποινικές ανακρίσεις.

Το μεγάλο διακύβευμα δεν είναι μόνο η διερεύνηση των φερόμενων αδικημάτων και η ενδεχόμενη άσκηση διώξεων, αλλά είναι και η διαφύλαξητου κράτους δικαίου καθώς και του κύρους της δικαιοσύνης που τελούν υπό αμφισβήτηση.

Όταν ο πυλώνας της δικαιοσύνης δονείται, η αντανάκλαση στο σώμα της κοινωνίας είναι άμεση. Όταν ο πολίτης νιώθει ότι πλήττονται ηδικαιοσύνηκαι το κράτος δικαίου, τότε κλονίζεται η εμπιστοσύνη του προς τους θεσμούς και διογκώνεται η δυσπιστία του προς κάθε κρατικό μηχανισμό. Συνακόλουθη επίπτωση είναι να πλήττεται η ίδια η δημοκρατία και η ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.

Γι’ αυτό και η θεσμική ανεξαρτησία της διαδικασίας διερεύνησης είναι ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας για τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.

Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του πολιτών στους θεσμούς, επιβάλλουν όπως οι αρμόδιες αρχές του κράτους προχωρήσουν σε αντικειμενική και αμερόληπτη διερεύνηση των συμπερασμάτων της Αρχής στο πλαίσιο των συνταγματικά κατοχυρωμένων διαδικασιών και με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας.

Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, στη βάση του Άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου με σκοπό τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας της όποιας έρευνας. Η ενέργεια αυτή θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και θα διασφάλιζε την αμεροληψία της έρευνας.

Ενόψει των εξελίξεων αυτών, οφείλω να τονίσω ότι δεν θα πρέπει να στοχοποιούνται αδιακρίτως συλλήβδην οι δικηγόροι και να τσουβαλιάζονται με τρόπο που προσβάλλει το δικηγορικό λειτούργημα και πλήττει τον θεσμικό του ρόλο σε μια ευνομούμενη κοινωνία.

Σε μια δημοκρατική κοινωνία ο δικηγόρος καλείται να επιτελέσει το ύψιστο λειτούργημα που συνδέεται με την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου, την υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών.