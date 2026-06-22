Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα με το Βέλγιο, οι παίκτες του Ιράν άφησαν στα αποδυτήρια στο Λος Άντζελες ένα ιδιόγραφο ευχαριστήριο σημείωμα, απευθυνόμενο στους φιλάθλους και όσους τους υποστήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην πόλη.

Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Team Melli στην πόλη, γνωστή και ως Tehrangels λόγω της πολυπληθούς ιρανοαμερικανικής κοινότητας, και το σημείωμα αντανακλά την ευγνωμοσύνη της ομάδας προς το τοπικό κοινό.

Το σημείωμα αναφέρει:

«Από την αρχαία Περσία πριν από χιλιάδες χρόνια μέχρι το πολιτισμένο Ιράν του σήμερα, το πνεύμα του Ιράν παραμένει ζωντανό και ακλόνητο.

Ήρθαμε στο Λος Άντζελες με υπερηφάνεια, αγωνιστήκαμε με τιμή και φύγαμε με αξιοπρέπεια.

Σ’ ευχαριστούμε, Λος Άντζελες, για τη φιλοξενία σας. Και ευχαριστούμε κάθε Ιρανό που έδωσε την καρδιά, τη φωνή και την ψυχή του για το Ιράν σε αυτά τα 180 λεπτά.

Είθε η ειρήνη, ο σεβασμός και η φιλία να επικρατήσουν μεταξύ όλων των εθνών».

Στο σημείωμα υπάρχει και η αναφορά των hastags #168 #minab που παραπέμπουν στον αριθμό των νεκρών μαθητών από τον βομβαρδισμό στην πόλη Μινάμπ τον Φεβρουάριο.

Οι Ιρανοί δεν έτυχαν την καλύτερη αντιμετώπιση από τους ομοεθνείς τους οι οποίοι θεωρούν πως η Team Melli εκπροσωπεί το ιρανικό καθεστώς και όχι το λαό του Ιράν. Η ομάδα ταλαιπωρήθηκε επίσης από το σκληρό πρόγραμμα που τους επέβαλαν οι Αμερικανοί οι οποίοι τους επέτρεπαν να ταξιδεύουν από την Τιχουάνα στο Λος Αντζελες μόλις μία ημέρα πριν τον αγώνα και να αποχωρούν αμέσως μετά το ματς.

Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του θα δώσουν το τελευταίο παιχνίδι των ομίλων στο Lumen Field του Σιάτλ με αντίπαλο την Αίγυπτο που πέτυχε την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία και διεκδικεί πρόκριση και την πρώτη θέση. Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο προπονητής τους Αμίρ Γκαλενόι, η ιρανική ομάδα θα έχει πιο ελαστικό πρόγραμμα στο Σιάτλ.

tanea.gr