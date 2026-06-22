Την παραίτησή του από το αξίωμα του πρωθυπουργού, καθώς και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ με δηλώσεις του έξω από τη Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από τις πιέσεις που δέχθηκε για να αποχωρήσει από τη θέση του.

«Κληρονόμησα ένα κόμμα που πολλοί θεωρούσαν χρεοκοπημένο», ανέφερε αρχικά και συνέχισε: «Αλλά αποδείξαμε ότι έκαναν λάθος. Γίναμε ξανά ένα κόμμα υπερήφανο».

«Το ερώτημα είναι εάν εγώ είμαι κατάλληλος να οδηγήσω το κόμμα στις επόμενες εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος και την αποδέχομαι με αξιοπρέπεια», συνέχισε.

«Κάθε απόφαση που έχω πάρει είχε στόχο να είναι το καλό της χώρας πρώτο. Θα παραιτηθώ από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος», ανακοίνωσε.

Ακολούθως ο Στάρμερ γνωστοποίησε πως μίλησε σήμερα το πρωί και με τον βασιλιά Κάρολο και τον ενημέρωσε για την απόφασή του να παραιτηθεί.

Ζήτησε από την Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για να ξεκινήσει η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία στις 9 Ιουλίου, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μέχρι τότε, όπως τόνισε, θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού.

Όπως σημειώνει το BBC, αυτό σημαίνει πως ο νέος αρχηγός των Εργατικών θα αναλάβει τα καθήκοντά του πριν από την επανέναρξη των εργασιών του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Ο Στάρμερ επισήμανε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να εξασφαλίσει μια ομαλή παράδοση της εξουσίας και πως θα υποστηρίξει πλήρως τον διάδοχό του.

Ακολούθως, ευχαρίστησε τους φίλους και τους συναδέλφους του που στάθηκαν στο πλευρό του τα τελευταία έξι χρόνια, καθώς και το προσωπικό της Ντάουνγκ Στριτ.

Όπως γνωστοποίησε, αποχωρεί από την πολιτική και θα αφοσιωθεί στην οικογένειά του.

Ο έβδομος πρωθυπουργός μετά το Brexit

Ο Στάρμερ έγινε ο έβδομος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στη δεκαετία που ακολούθησε το δημοψήφισμα του Brexit.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, την πρωθυπουργία έχουν διαδοχικά αναλάβει ο Ντέιβιντ Κάμερον, η Τερέζα Μέι, ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και ο Κιρ Στάρμερ.

Πληροφορίες από skai.gr, protothema.gr