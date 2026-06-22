Παραδόθηκε λίγο πριν τις 11:00 στο Γενικό Εισαγγελέα το πόρισμα και το μαρτυρικό υλικό για την έρευνα που έγινε με αφορμή το «Κράτος Μαφία».

Το πόρισμα είναι έκτασης περίπου 3.000 σελίδων και είναι αποθηκευμένο σε τέσσερα κουτιά αρχειοθέτησης. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς στη Νομική Υπηρεσία ψηφιοποιημένο, μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.

Τα πρωτότυπα έγγραφα που αποτελούν το μαρτυρικό υλικό της έρευνας, παραμένουν αποθηκευμένα στον χώρο ασφαλούς αποθήκευσης πειστηρίων (strong room) στις εγκαταστάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Γύρω στις 11:00 παραδόθηκε στον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, το πόρισμα χωρίς το μαρτυρικό υλικό, η διαβίβαση του οποίου δεν εξυπηρετεί τον φορολογικό έλεγχο που θα γίνει. Θυμίζουμε ότι η έρευνα από το Τμήμα Φορολογίας θα εξετάσει τα δεδομένα των επτά αξιωματούχων για τους οποίους γίνεται εισήγηση προκειμένου να ελεγχθούν ποινικά.

Πρόκειται για τους Νίκο Αναστασιάδη, Ρίκκο Ερωτοκρίτου, Χάρη Σολομωνίδη, Νίκο Κουγιάλη, Γιώργο Βαρνάβα, Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και Ιωάννη Σωτηριάδη.