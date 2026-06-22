Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Νομική Υπηρεσία για τα όσα αποκάλυψε το πόρισμα για το «Κράτος Μαφία», καλούν σήμερα στις 18:30 ΑΚΕΛ και VOLT, με αίτημα μεταξύ άλλων τις παραιτήσεις των Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη καθώς και την τιμωρία όλων των ενόχων. Η Αστυνομία ανακοίνωσε πως θα προβεί στις απαραίτητες τροχαίες διευθετήσεις.

Το ΑΚΕΛ και το VOLT, αναφέρει ανακοίνωση, καλούν σε κινητοποίηση, τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, στις 18:30, έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία



Το Πόρισμα της Αρχής Κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος-Μαφία» επιβεβαίωσε όσα για χρόνια η κοινωνία βιώνει από το σύστημα εξουσίας Αναστασιάδη. Την τεράστια διαπλοκή και τα σκάνδαλα της διακυβέρνησης Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ αλλά και τις πρακτικές συγκάλυψης της διαφθοράς.

Τα αδικήματα για τα οποία ελέγχεται ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης και άνθρωποι του περιβάλλοντός του είναι εξαιρετικά σοβαρά και ντροπιάζουν τη χώρα. Ποινικά αδικήματα που έρχονται να προστεθούν στην κραυγαλέα σύγκρουση συμφέροντος, στην ποδηγέτηση των θεσμών και στην αλαζονεία αυτού του κλειστού συστήματος συμφερόντων που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την νυν Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη.

Η ατιμωρησία για όλα αυτά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Είναι καθολική απαίτηση της κοινωνίας, να υπάρξει ανεξάρτητη και αδιάβλητη έρευνα για όλα όσα καταγράφονται στο Πόρισμα. Να εξαρθρωθεί αυτό το σύστημα διαπλοκής και συγκάλυψης. Να επικρατήσει το κράτος δικαίου και η νομιμότητα.

Γι’ αυτό απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα στην κοινωνία με αιτήματα:

Άμεση παραίτηση του Γ. Σαββίδη και του Σ. Αγγελίδη από τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα.

Ανεξάρτητη διερεύνηση για τα αδικήματα που καταγράφονται στο Πόρισμα.

Προσαγωγή των υπόπτων στη Δικαιοσύνη, λογοδοσία και τιμωρία των ενόχων.

Αναστήλωση των θεσμών και του κράτους δικαίου στην χώρα μας.



Τροχαίες διευθετήσεις από την Αστυνομία

Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 18:30, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Νομική Υπηρεσία στη Λευκωσία.

Για σκοπούς διασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στην περιοχή και θα προβαίνουν στις αναγκαίες τροχαίες και άλλες διευθετήσεις, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Το κοινό καλείται να επιδείξει την αναγκαία κατανόηση, να ακολουθεί τις υποδείξεις των επί καθήκοντι αστυνομικών και να χρησιμοποιεί, όπου απαιτείται, εναλλακτικές διαδρομές προς αποφυγή ταλαιπωρίας.

Η Αστυνομία θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και θα λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης.

Παρακαλούνται όλοι οι συμμετέχοντες όπως συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των μελών της Αστυνομίας, να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας και να συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρηνικής διεξαγωγής της εκδήλωσης.

Να σημειωθεί ότι, με βάση τον Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων Νόμο 151(Ι) του 2025, ο διοργανωτής της συγκέντρωσης/παρέλασης, οφείλει να μεριμνά για την ομαλή και ειρηνική διεξαγωγή της, να συνεργάζεται με την αρχή τοπικής διοίκησης εντός των ορίων της οποίας αυτή πραγματοποιείται, ή αναμένεται να πραγματοποιηθεί, με την Αστυνομία και με τον Υπεύθυνο Αξιωματικό ο οποίος είναι ορισμένος ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και διοργανωτή και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις τους.

Περαιτέρω, η συγκεκριμένη νομοθεσία, δίδει τη δυνατότητα στην Αστυνομία, όπου κρίνεται αναγκαίο, να επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την συγκέντρωση ή παρέλαση καθώς επίσης και για διάλυση της, κυρίως όταν αυτή παύει να είναι ειρηνική, όταν διεξάγεται κατά παράβαση των επιβληθέντων περιορισμών, όταν υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης προσώπου ή πρόκλησης ζημιάς σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία και σε περίπτωση αυθόρμητης ή έκτακτης συγκέντρωσης ή παρέλασης, όταν δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους επιβληθέντες περιορισμούς.

Επιπλέον, στην περίπτωση όπου υπάρχει εύλογη υποψία ότι η συγκέντρωση ή παρέλαση, πρόκειται να καταστεί μη ειρηνική, ένεκα πράξεων προσώπου, ή στο πλαίσιο διάπραξης, ή πιθανής διάπραξης αδικημάτων από πρόσωπο που αποκρύπτει, ή καλύπτει, ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του με τρόπο που να μην μπορεί να αναγνωριστεί, η Αστυνομία δύναται να το διατάξει όπως αφαιρέσει το εν λόγω αντικείμενο, ή προϊόν, ή τέχνασμα, το οποίο το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.