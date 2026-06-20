Σε μια φυσιολογική χώρα, μόλις δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το «Κράτος Μαφία», χιλιάδες πολίτες θα ξεχύνονταν στους δρόμους για να εκφράσουν την οργή τους. Και για να απαιτήσουν χειρισμό του πορίσματος με απόλυτα αδιάβλητο τρόπο. Σε μια φυσιολογική χώρα, ακριβώς για τον προαναφερθέντα λόγο, οι επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία καλείται να χειριστεί τη σοβαρότατη υπόθεση, θα υπέβαλαν παραίτηση.

Από την στιγμή κατά την οποία ετύγχαναν υπουργοί του Αναστασιάδη και διορίστηκαν στα καίρια αξιώματα του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, δεδομένα δεν προσφέρουν την αδιάσειστη αμεροληψία που επιβάλλεται από την κρισιμότητα της υπόθεσης. Σε μια φυσιολογική χώρα, αφού οι ίδιοι δεν βρήκαν τη δύναμη να πράξουν το αυτονόητο, χιλιάδες πολίτες θα όδευαν στη Νομική Υπηρεσία για να τους υποχρεώσουν να πράξουν το αυτονόητο.

Όλα αυτά, όμως, θα συνέβαιναν σε μια φυσιολογική χώρα. Όχι στην άλλοτε «νήσο των αγίων», την οποία διαχρονικά αμαρτήματα διαδοχικών πολιτικών ηγεσιών μετέτρεψαν σε νήσο των αγρίων. Τόσα πολλά είναι αυτά τα αμαρτήματα, για τόσο πολλά χρονιά στοιβάζονται, για τόσο μεγάλη χρονική περίοδο, ώστε έχουν μετατρέψει μεγάλη μερίδα των πολιτών σε παθητικούς θεατές.

Ατράνταχτη επιβεβαίωση αυτού, η εικόνα παγκόσμιας μοναδικότητας την ημέρα του κουρέματος. Όταν αντί να κατακλύσουν δρόμους και πλατείες χιλιάδες πολίτες, κατέκλυσαν τους δρόμους της Λεμεσού για το καρναβάλι!

Η στήλη οφείλει να εκφράσει μια συγγνώμη και μια ελπίδα. Συγγνώμη επειδή για πολλοστή φορά αναγκάζεται να ασχοληθεί με τους περιώνυμους κυρίους Γιώργο Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη. Για πολλοστή φορά είναι υποχρεωμένη να υποδείξει τη μέγιστη ανάγκη να αποχωρήσουν από την ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας. Επειδή αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον.

Έχουμε πλήρη αντίληψη του ενδεχομένου να κατηγορηθούμε από κάποιους ως εμμονικοί. Όρος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε πλειστάκις για τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη από τους πολέμιούς του, με σαφώς αρνητική ερμηνεία. Η στήλη, ωστόσο, απορρίπτει τον όρο και δηλώνει απλώς λάτρης της επιμονής. Επειδή δεν έχει οτιδήποτε προσωπικό με τους Σαββίδη-Αγγελίδη. Ούτε και διακατέχεται από αίσθημα μισαλλοδοξίας. Απλώς, το καθήκον επιβάλλει να επιμένουμε στην καταπολέμηση κάθε ζημιογόνου φαινομένου. Και το συγκεκριμένο δίδυμο παραείναι ζημιογόνο.

Παράλληλα, η στήλη εκφράζει και μια ελπίδα. Από το 2020, όταν ο Αναστασιάδης διόρισε τους πρώην υπουργούς του στην ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας, υποχρεωθήκαμε δεκάδες φορές να υποδείξουμε ότι η καχυποψία η οποία στοιβαζόταν πέριξ του άλλοτε σεβαστού θεσμού, σχημάτιζε βουνό. Κάποια στιγμή θα έπεφτε να πλακώσει τη Ν.Υ.

Η παραδοχή των δύο αξιωματούχων ότι οφείλουν να εξαιρεθούν του χειρισμού της υπόθεσης του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς λόγω των σχέσεων τους με τον Αναστασιάδη, ήταν η επισφράγιση αυτών των προειδοποιήσεων.

Ήταν παράλληλα, όμως, και η επιβεβαίωση δύο άλλων στοιχείων, που καθιστούν επάναγκες να αποχωρήσουν από τα αξιώματά τους. Πρώτον, η καχυποψία η οποία τόσα χρόνια κάλυπτε την παρουσία τους στη Νομική Υπηρεσία δεν πρόκειται να εκλείψει με την εξαίρεσή τους. Θα συνεχίσει η βαριά σκιά της να σκεπάζει και το Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από υφιστάμενους των δύο αξιωματούχων.

Δεύτερον, η παραδοχή τους ότι η σχέση τους με τον Αναστασιάδη δεν τους επιτρέπει να διαχειριστούν την υπόθεσή του, τους εκθέτει καίρια και για ένα άλλο λόγο. Ότι τόσα χρόνια, δεν διέταξαν την παραμικρή έρευνα εναντίον του δις ευεργέτη τους, που τους διόρισε υπουργούς και εισαγγελείς, παρά την ύπαρξη των καταγγελιών στο βιβλίο «Κράτος Μαφία». Παρά την ύπαρξη τόσων άλλων ισχυρισμών κατά του Αναστασιάδη. Παρά τις αναφορές στο πόρισμα της Επιτροπής Νικολάτου για τα χρυσά διαβατήρια και τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην οποία και οι ίδιοι συμμετείχαν.

Όλα όσα προκάλεσε η καχυποψία γύρω από τη σχέση τους με τον Αναστασιάδη, μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι δεν αποτελούν γεγονότα αλλά σκέψεις και υποψίες. Το ότι, όμως, τόσα χρόνια οι Σαββίδης και Αγγελίδης δεν δεήθηκαν να ασχοληθούν ερευνητικά με τα όσα κυκλοφορούσαν για τον Αναστασιάδη, έστω και υπό μορφή ισχυρισμών, αποτελεί γεγονός. Και αυτό πλήττει καίρια το ρόλο τους στη Νομική Υπηρεσία.

Τούτων λεχθέντων, η στήλη επιστρέφει στο θέμα της ανάγκης άσκησης πίεσης πλέον στο δίδυμο της Ν.Υ. ώστε να απελευθερώσουν το θεσμό από το δυσβάστακτο βάρος το οποίο προκαλεί η παρουσία τους εκεί.

Η ελπίδα, λοιπόν, έγκειται στο ότι αυτή η ανάγκη, την οποία εξέφρασε εκ νέου η στήλη την ημέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος, ενισχύεται πια και από άλλες φωνές. Την παραίτηση Σαββίδη και Αγγελίδη ζήτησε ήδη το ΑΚΕΛ. Τη ζήτησε ήδη το Βολτ. Τη ζήτησε ήδη ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης. Τη ζητούν χιλιάδες πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Έπρεπε να την είχαν ζητήσει ήδη όλα τα κόμματα. Όλα εκείνα που επικαλούνται την καταπολέμηση της διαφθοράς, την πλήρη διερεύνηση, την απονομή δικαιοσύνης και την επιστροφή των θεσμών στον απολεσθέντα θρόνο της αξιοπιστίας.

Όλα αυτά αποτελούν αναγκαία περιουσιακά στοιχεία κάθε πατρίδας. Δεν πρέπει να έχουν κομματικό χρωματισμό. Αν σε ένα θέμα οφείλουν όλα τα κόμματα να ενώσουν δυνάμεις είναι αυτό. Τώρα, λοιπόν, είναι η στιγμή να αποδείξουν στην πράξη αν εννοούν όσα διατυμπανίζουν ή αν δεν είναι τίποτα περισσότερο από έπεα πτερόεντα…