Κωλύματα εντοπίζονται ως προς τον μετέπειτα χειρισμό του πορίσματος της έρευνας σε σχέση με τα όσα καταγράφονται στο «Κράτος Μαφία».

Όπως γράψαμε και χθες το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, έκτασης 3.000 σελίδων, θα διαβιβαστεί στον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, προκειμένου να ελεγχθούν οι επτά πρώην αξιωματούχοι της Δημοκρατίας, για τους οποίους προκύπτουν ενδεχόμενες ευθύνες.

Το πνεύμα της ψηφισθείσας πρότασης Νόμου με την οποία τροποποιήθηκε η νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της Αρχής, αποσκοπεί στον φορολογικό έλεγχο ενός νυν ή πρώην αξιωματούχου για την περίοδο που φέρεται να είχε ενδεχόμενη ανάμειξη σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ωστόσο, στη βάση του νομοθετιικού πλαισίου για τον φορολογικό ελεγχο, οι έρευνες για κάποια εκ των προσώπων που θα ελεγχθούν δεν μπορούν να φτάσουν σε βάθος χρόνου πέραν των 12 ετών από σήμερα.

Μοιραία και από τη στιγμή που κάποια φερόμενα αδικήματα αφορούν περιόδους προ 12ετίας δεν μπορεί να γίνει ουσιαστικός έλεγχος από το Τμήμα Φορολογίας.

Με άλλα λόγια ο φορολογικός έλεγχος για τους επτά αξιωματούχους, βάσει του νέου άρθρου στη νομοθεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, θα φτάσει μέχρι το 2014.

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, δεν είναι εφικτό να ελεγχθούν αξιωματούχοι για χρονική περίοδο κατά την οποία εντοπίστηκαν ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες στην πρόσφατη έρευνα.

Οι επτά αξιωματούχοι

Θυμίζουμε ότι οι επτά αξιωματούχοι που τίθενται υπό το μικροσκόπιο του Εφόρου Φορολογίας μετά από τον εντοπισμό ενδεχόμενων ποινικών αδικημάτων σε βάρος τους, είναι οι ακόλουθοι: τέως Πρόεδρος Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου, πρώην Πρόεδρος Επαρχιακού Δικαστηρίου Χάρης Σολομωνίδης, πρώην υπουργός Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης, πρώην βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα, τέως προϊστάμενη Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού και πρώην ανώτερος αξιωματικός Αστυνομίας Ιωάννης Σωτηριάδης.

Υποθέσεις και χρονολογίες

Καταγράφουμε και τις υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει εισήγηση προκειμένου να ελεγχθούν ποινικά αξιωματούχοι (σε παρένθεση τα ονόματα των ενεχόμενων):

>> Οι αποφάσεις του Δικαστή Χάρη Σολομωνίδη στο πλαίσιο της υπόθεσης Ριμπολόβλεφ – Μεταξύ 2013 και 2014 τα επίμαχα γεγονότα (εισήγηση για Σολομωνίδη).

>> Ριμπολόβλεβα – Συνελήφθη στις 24/2/2014 (εισήγηση για Νίκο Αναστασιάδη, Ρίκκο Ερωτοκρίτου και Ιωάννη Σωτηριάδη)

>> Παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή – Τέλη του 2013 τα όποια αδικήματα (εισήγηση γιαΝίκο Κουγιάλη).

>> Υπόθεση Focus – Γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά το 2008(εισήγηση γιαΝίκοΑναστασιάδη και Ρίκκο Ερωτοκρίτου)

>> Προμήθειες από τράπεζες – Γεγονότα μεταξύ 2011 και 2013 (εισήγηση για Νίκο Αναστασιάδη).

>> Δημοσίευμα OCCRP – Είδε το φως της δημοσιότητας τον Αύγουστο του 2019 και αφορά γεγονότα μεταξύ 1997 και 2013 σε σχέση με το δικηγορικό γραφείο «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνεταίροι» (εισήγηση για Νίκο Αναστασιάδη και Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού).

>> Δημοσίευμα ICIJ ημερομηνίας 3/10/2021 – Πραγματεύεται γεγονότα μεταξύ 2007 και 2013 (εισήγηση για Νίκο Αναστασιάδη).

>> Ακίνητο Δρομολαξιάς – Γεγονότα κατά τη χρονική περίοδο 2012-2014 (εισήγηση για Νίκο Αναστασιάδη και Γιώργο Βαρνάβα).

Πώς προκύπτουν τα 12 χρόνια

Στην Κύπρο, ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και έξι χρόνια μετά τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους. Σε περιπτώσεις που υπάρχει εύλογη υπόνοια για δόλο ή εσκεμμένη παράλειψη, ο Έφορος Φορολογίας έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε έλεγχο και αναδρομική επιβολή φόρου.

Ομάδα στελεχών Νομικής Υπηρεσίας θα ελέγξουν πρώην στελέχη Εισαγγελίας

Στην υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου είχαν καθήκοντα ποινικού ανακριτή και ιδιώτη κατηγόρου ο κ. Καλλής και ο κ. Στεφάνου, αντίστοιχα

Το θέμα αμεροληψίας που τέθηκε για τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, έχει ξεπεραστεί. Οι δυο αξιωματούχοι γνωστοποίησαν χθες την απόφασή τους να αυτοεξαιρεθούν από τη διαδικασία αξιολόγησης και λήψης απόφασης σε σχέση με το πόρισμα. Αυτοεξαιρέθηκε, επίσης, από τις προαναφερθείσες διαδικασίες σε σχέση με το πόρισμα η προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, Έλενα Κλεόπα. Θα απέχει από τη διαδικασία καθότι, όπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση των Σαββίδη και Αγγελίδη, «κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης».

Ο ρόλος της αξιολόγησης του πορίσματος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ανατέθηκε σε ανώτατους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, σε χθεσινές τοποθετήσεις του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, γνωστοποίησε την πρόθεση του Υπουργικού Συμβουλίου να διορίσει ανεξάρτητο ή ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, με σκοπό να υπάρξει συνδρομή στο ανακριτικό έργο.

Ωστόσο, παρά τις πιο πάνω εξελίξεις, όπως διαπίστωσε ο «Φ» μιλώντας με κύκλους που έχουν γνώση τέτοιων διαδικασιών, υπάρχουν επιφυλάξεις για τη διαφύλαξη του έργου της αξιολόγησης του πορίσματος. Υποδεικνύουν πως δυο από τους ελεγχόμενους αξιωματούχους υπηρετούσαν τα προηγούμενα χρόνια στη Νομική Υπηρεσίας της Δημοκρατίας. Ο λόγος για τον κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου και την κ. Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού, η οποία ήταν επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, που υπάγεται στο Γενικό Εισαγγελέα. Κι αυτό, βέβαια, χωρίς να εγείρεται οποιοδήποτε θέμα ακεραιότητας των στελεχών του εισαγγελικού συμβουλίου.

Είναι ενδεικτική η υπόθεση Providencia, για την οποία καταδικάστηκε ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου (1/3/2017, 3,5 χρόνια φυλάκιση). Ο τελευταίος κρίθηκε ένοχος για το ρόλο που είχε διαδραματίσει ως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας (παύτηκε από τη θέση στις 24/9/2015) στην εν λόγω υπόθεση. Τότε, λοιπόν, είχε διασφαλιστεί πως η ποινική διερεύνηση και η δίωξή του θα γινόταν από ανεξάρτητους με τη Νομική Υπηρεσία νομικούς. Είχαν ανατεθεί καθήκοντα ποινικού ανακριτή στον Παναγιώτη Καλλή, ενώ είχε ρόλο ιδιώτη κατήγορου στην υπόθεση ο Ηλίας Στεφάνου.

Η χθεσινή ανακοίνωση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας: «Υπό το φως των πιο πάνω και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της δημόσιας συζήτησης, η Νομική Υπηρεσία κρίνει σκόπιμο να ανακοινώσει τις αποφάσεις της χωρίς να αναμένει τη λήψη του πορίσματος: Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα, λόγω της εμπλοκής του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, τόσο δεδομένης της προσωπικής σχέσης και φιλίας με τον τέως Πρόεδρο όσο και για διασφάλιση της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Σάββας Α. Αγγελίδης αποφάσισε ότι θα απέχει από οποιαδήποτε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σε σχέση με το πόρισμα για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικής αμεροληψίας στον χειρισμό και τη λήψη αποφάσεων.

Η Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, προϊσταμένη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας, κ. Έλενα Κλεόπα, θα απέχει από τη διαδικασία καθότι κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ενώπιον των επιθεωρητών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σε μία από τις πτυχές της υπόθεσης.

Με βάση τα πιο πάνω, ο Γενικός Εισαγγελέας συνεκάλεσε σήμερα εκτάκτως Εισαγγελικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τους ανώτατους λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και αφού εξέθεσε τα πιο πάνω, τούς ανέθεσε την αξιολόγηση και τον περαιτέρω χειρισμό του πορίσματος που θα παραληφθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, και τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων και αποφάσεων».