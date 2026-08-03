Η υπουργός Γεωργίας αποφάσισε να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ανακοινωθούν ο ανασχηματισμός, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποσαφηνίζοντας πως όλη αυτή η παραφιλολογία γύρω από τα πρόσωπα που θα φύγουν και θα έρθουν, δεν βοηθάει. Μιλώντας για τα θέματα της επικαιρότητας στον Αντ1, ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στις Εκλογές του 2028, τα θέματα ενεργείας και φυσικά το εθνικό μας ζήτημα και τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από αυτό. «Είναι στόχος ζωής να πετύχω την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου», υπογράμμισε.

Στην αναφορά του σε σχέση με τον ανασχηματισμό, ο κ. Χριστοδουλίδης ανάφερε πως ακούγεται εδώ και δύο μήνες και πως γράφονται πολλά για ονόματα και πρόσωπα. «Όπως είπα και χθες, ο ανασχηματισμός δεν εξαγγέλλεται, ανακοινώνεται. Είναι γνωστό ότι η υπουργός Γεωργίας αποφάσισε να αποχωρήσει από την Κυβέρνηση και, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όλα θα γίνουν στην ώρα τους, κάποια στιγμή».

Η δημόσια συζήτηση δεν βοηθά, είπε ακόμη. «Να σας θυμίσω λίγο και την προσέγγιση του Γλαύκου Κληρίδη. Θυμάστε ότι, επί Γλαύκου Κληρίδη, όσο το θέμα των ανασχηματισμών βρισκόταν στη δημόσια συζήτηση και όλοι περίμεναν, δεν ανακοινωνόταν τίποτα», είπε και πρόσθεσε: Ήταν εδώ ο Γενικός Γραμματέας μετά από 16 χρόνια. Καθημερινά είχαμε επαφές, ήρθε ο κύριος Φίτο. Αντιλαμβάνεστε ότι το βασικό αντικείμενο της ενασχόλησής μου ήταν να προετοιμαστώ για αυτή τη συνάντηση και να δω πώς αυτή η συνάντηση θα οδηγούσε σε εξελίξεις.

«Σίγουρα, ο ανασχηματισμός είναι σημαντικός, αλλά δεν αποτελούσε προτεραιότητα εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων και της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο».

Εκλογές 2028

Ο κ. Χριστοδουλίδης απάντησε και σε σχέση με τις εκλογές του 2028, επισημαίνοντας πως, ήδη, διαφαίνεται το προεκλογικό κλίμα. «Ελπίζω —και το λέω ως δημόσια έκκληση προς τη Βουλή— να μην επηρεαστούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο η σχέση και η συνεργασία μας από τις Προεδρικές Εκλογές του 2028. Όταν έρθει η ώρα των Προεδρικών Εκλογών, θα επιλέξει ο κυπριακός λαός».

Το drone στις Βρετανικές Βάσεις

Η μεγαλύτερη κρίση που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως διακυβέρνηση ήταν όταν έπεσε το drone στις Βρετανικές Βάσεις, υπογράμμισε ο Πρόεδρος. «Ανέμενε κανείς αυτή τη διεθνή αντίδραση, αυτή την ευρωπαϊκή αντίδραση; Πού οφείλεται αυτό; Δεν οφείλεται στα αντανακλαστικά της κυβέρνησης και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί; Άρα, τα δεδομένα είναι εκεί και ο καθένας μπορεί να μας κρίνει για το πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις».

Κυπριακό

Είμαι ρεαλιστής, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το Κυπριακό. «Ξέρω πώς λειτουργεί το διεθνές σύστημα. Αν δεν ήθελα τη λύση του Κυπριακού, το πιο εύκολο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω θα ήταν αυτό που σας προανέφερα. Επειδή, όμως, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και είμαι ρεαλιστής, θέλω —είναι στόχος ζωής— να πετύχω την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της Κύπρου. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε σήμερα δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Πραγματικά, πάντα με θετική διάθεση και θετική προσέγγιση, εργάζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Και χαίρομαι γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή έναν Γενικό Γραμματέα ο οποίος βλέπει προς την ίδια κατεύθυνση με εμάς».