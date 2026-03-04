Το Ηνωμένο Βασίλειο ανεφοδίασε με συστήματα αεράμυνας τις βρετανικές και συμμαχικές βάσεις, αναφέρει σε ανάρτησή του το υπουργείο Άμυνας των Βρετανικών Βάσεων, τοποθετούμενο για την επίθεση στο Ακρωτήρι.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

•Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αεροσκάφη RAF Typhoon και F-35B συνέχισαν τις αμυντικές αεροπορικές επιχειρήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή με την υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού από Voyager, υπερασπιζόμενα τα βρετανικά συμφέροντα και τους συμμάχους.

•Το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να επιβεβαιώσει ότι το drone τύπου Shahed, το οποίο στόχευσε την RAF Ακρωτήρι τα μεσάνυχτα της 2ας Μαρτίου, δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

•Το τελευταίο 24ωρο, το Ηνωμένο Βασίλειο ανεφοδίασε με συστήματα αεράμυνας βρετανικές και συμμαχικές βάσεις σε όλη την περιοχή – συμπεριλαμβανομένων αντιαεροπορικών πυραύλων βρετανικής κατασκευής.

• Ελικόπτερα Wildcat του Βασιλικού Ναυτικού – εξοπλισμένα με πυραύλους Martlet ικανούς να καταρρίπτουν εναέριες απειλές – θα φτάσουν στην Κύπρο τις επόμενες ημέρες.