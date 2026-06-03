Τον καθαιρεθέντα ηγούμενο της Μονής Οσίου Αββακούμ Νεκτάριο, τον έχουμε δει σε πολλές διαφορετικές στιγμές αλλά σε τρακτέρ, πρώτη φορά τον βλέπουμε.

Η φωτογραφία συνοδεύει ανάρτησή του με την ευκαιρία της πρώτης μέρας του Ιουνίου. Στην ανάρτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ας είναι ο νέος μήνας μια ευκαιρία για περισσότερη ειρήνη στην καρδιά, καθαρότητα στη σκέψη και αγάπη στις πράξεις. Να φωτίζει ο Θεός τα βήματά μας, να χαρίζει υγεία, δύναμη και υπομονή στις δυσκολίες, και να γεμίζει την ψυχή μας με ελπίδα.

Κάθε νέα ημέρα είναι ένα δώρο του Θεού και κάθε νέος μήνας μια νέα αρχή γεμάτη ευλογίες.

Καλή και ευλογημένη πορεία στο νέο μήνα, με πίστη, χαρά και φως» καταλήγει η ανάρτηση του τέως ηγουμένου.

Χαμογελαστός, προφανώς ανακουφισμένος από όσα έζησε και ζει με την υπόθεση της Μονής Οσίου Αββακούμ, η οποία εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τόσο τον ίδιο όσο και άλλους πρώην μοναχούς της Μονής.

Στο πίσω μέρος του τρακτέρ και ο σκύλος του.