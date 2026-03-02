Σοβαρές ενδείξεις ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed – 136, δεν ταξίδεψε από το Ιράν στην Κύπρο, αλλά από κοντινότερη απόσταση και συγκεκριμένα, από τον Λίβανο εκεί όπου δραστηριοποιείται η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ κατέχουν στην διάθεση τους οι αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας.

Το drone είχε ως στόχο να πλήξει τον διάδρομο απογείωσης των βρετανικών μαχητικών αεροσκαφών, ωστόσο, κατέπεσε σε υπόστεγο (hangar) το οποίο στεγάζει αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο σκυρόδεμα. Η εγκατάσταση βρισκόταν παρά τον δρόμο Phantom Wy δίπλα από τον δίαυλο απογείωσης των αεροσκαφών.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το drone έγινε αντιληπτό από τα συστήματα παρατήρησης της Δημοκρατίας, ενώ προειδοποιήθηκαν προηγουμένως οι Βρετανικές Βάσεις. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή, βρίσκεται και αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Σύμφωνα με τις μέχρις στιγμής πληροφορίες, αναχαιτίστηκε και δεύτερο drone.

Στο μεταξύ, σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση απειλών, βρίσκονται τα συστήματα αεράμυνας της Εθνικής Φρουράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, τα αντιαεροπορικά συστήματα του Στρατεύματος, βρίσκονται στους χώρους ανάπτυξης τους σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια του ΓΕΕΦ.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, τα στελέχη της διοίκησης Αεροπορίας της Ε.Φ, βρίσκονται σε καθεστώς επιφυλακής από την πρώτη μέρα της έναρξης του πολέμου.