Σε κατάσταση υψίστου συναγερμού παραμένει η βάση στο Ακρωτήρι, καθώς η Μεγάλη Βρετανία επιταχύνει τη θωράκιση των δυνάμεών της στην περιοχή μετά το πλήγμα με drones.



Η χθεσινή προσγείωση του γιγαντιαίου μεταγωγικού Boeing C-17A Globemaster III στην Κύπρο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας φάσης ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος των Βρετανών, την ίδια ώρα που η «μάχη των αιθέρων» μαίνεται πάνω από τη Μεσόγειο.



Το αεροσκάφος με κωδικό κλήσης RRR6140 (ASCOT) ολοκλήρωσε στις 11 το βράδυ την πτήση του από τη βάση Brize Norton της Αγγλίας, ακουμπώντας τον διάδρομο προσγείωσης του Ακρωτηρίου σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία.





Το C-17 ενδεχομένως να έχει μεταφέρει το κρίσιμο στρατιωτικό υλικό για το οποίο έκανε λόγο στις χθεσινές δηλώσεις του ο Βρετανός Πρωθυπουργός, περιλαμβάνοντας εξειδικευμένα ελικόπτερα και προηγμένο εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.



Η επιχείρηση προσέγγισης και προσγείωσης του μεταγωγικού δεν αφέθηκε στην τύχη της. Την ώρα που το C-17 τροχοδρομούσε στον δίαυλο, σε εξέλιξη βρισκόταν μια παράλληλη, αόρατη επιχείρηση προστασίας. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9B Protector RG Mk1, το νέο «στρατηγικό μάτι» της RAF, περιπολούσε σε μεγάλο ύψος πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο.



Το Protector λειτούργησε ως προωθημένη ασπίδα, σκανάροντας τον ορίζοντα για πιθανές νέες απειλές τύπου Shahed, διασφαλίζοντας ότι η άφιξη των ενισχύσεων θα ολοκληρωνόταν χωρίς απρόοπτα. Η ικανότητά του να παραμένει στον αέρα για πάνω από 40 ώρες παρέχει στις βρετανικές δυνάμεις μια συνεχή εικόνα της κατάστασης (ISR) από τις ακτές του Λιβάνου έως τη Συρία.



Τα Protector, είναι τα μόνα drones με πιστοποίηση ασφαλείας για να πετούν σε κοινό εναέριο χώρο με τα πολιτικά αεροσκάφη της Λάρνακας και της Πάφου, αποτρέποντας τυχόν ατυχήματα εν μέσω πολεμικού κλίματος.



