Ο Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon και ελικοπτέρων με δυνατότητες αντιμετώπισης drones στην Κύπρο.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η αποστολή αυτή είναι μέρος των προσπαθειών του Ηνωμένου Βασιλείου να ενισχύσει τις αμυντικές του επιχειρήσεις, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα θα ενεργεί πάντα προς το συμφέρον της και των συμμάχων της. «Θα δράσουμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση Ελλάδας και Γαλλίας να αποστείλουν συνολικά τρεις φρεγάτες για την υπεράσπιση της Κύπρου, όπου βρίσκονται δύο βρετανικές βάσεις, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για το Λονδίνο.

The UK is fully committed to the security of Cyprus and British military personnel based there.



We’re continuing our defensive operations and I've just spoken with the President of Cyprus to let him know that we are sending helicopters with counter drone capabilities and HMS… pic.twitter.com/0tsZb4dG2i — Keir Starmer (@Keir_Starmer) March 3, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Στάρμερ:

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί.

Συνεχίζουμε τις αμυντικές μας επιχειρήσεις και μόλις μίλησα με τον Πρόεδρο της Κύπρου για να τον ενημερώσω ότι στέλνουμε ελικόπτερα με δυνατότητες αντιμετώπισης drone και ότι το HMS Dragon θα αποσταλεί στην περιοχή.

Θα ενεργούμε πάντα προς το συμφέρον του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων μας».