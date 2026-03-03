Η βρετανική εφημερίδα Times αποκαλύπτει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να στείλει πολεμικό πλοίο για την αμυντική θωράκιση των Βρετανικών Βάσεων, μετά τις επιθέσεις με drone στο Ακρωτήρι.

Πρόκειται για το HMS Duncan και η απόφαση λήφθηκε λόγω κλιμάκωσης της κατάστασης τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με το Reuters, το δημοσίευμα των Times επικαλείται τρεις πηγές και υποστηρίζει ότι ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Τζον Χίλι, είχε συνάντηση την Τρίτη με ανώτερους στρατιωτικούς, κατά την οποία συζήτησαν την αποστολή του HMS Duncan στην περιοχή.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό των πληροφοριών.

