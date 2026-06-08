Το κορυφαίο σύμβολο του ηρωισμού, ο υπέρτατος ήρωας όπως χαρακτηρίζεται, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, είναι το πρόσωπο – πρωταγωνιστής στο δοκίμιο των Νέων Ελληνικών, μάθημα με το οποίο άνοιξε σήμερα η αυλαία των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόβασης (ΠΕΠ).

Δύο από τα τρία κείμενα, που συμπλήρωσαν το μέρος της «Λογοτεχνίας» στο δοκίμιο αφορούσαν τον ήρωα Γρηγόρη Αυξεντίου, ένα πρόσωπο που διδάσκεται στα σχολεία, ούτως ώστε οι μαθητές να μάθουν όχι μόνο την ιστορία αλλά και να γίνουν κοινωνοί των μηνυμάτων της ζωής και της θυσίας του.

Το ένα ποίημα για τον Γρηγόρη Αυξεντίου που επιλέχθηκε ήταν απόσπασμα από τον «Αποχαιρετισμό» του Γιάννη Ρίτσου και το δεύτερο απόσπασμα από το «Γρηγόρης Αυξεντίου» της Κλαίρης Αγγελίδου. Πέραν από τη μοναδικότητα των δύο αυτών κειμένων, μέσα από τις ερωτήσεις που επιλέχθηκαν από τους θεματοθέτες, τονίστηκε η βαθιά συνείδηση του χρέους που αισθάνθηκε ο ήρωας προς την πατρίδα και την ελευθερία της.

Εκτός όμως από τα πιο πάνω, το δοκίμιο περιελάμβανε και απόσπασμα από ποίημα του Κώστα Μόντη, το «Τρίτο Γράμμα στη Μητέρα», το οποίο καταπιάνεται με την τουρκική εισβολή του 1974.