Η πρώτη μέρα των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης (ΠΕΠ) κύλησε ομαλά και για τους περισσότερους υποψήφιους με αισιοδοξία. Τα θέματα των Νέων Ελληνικών χαρακτηρίστηκαν βατά από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων, κάποιοι από τους οποίους αποκάλυψαν πως τα περίμεναν κάπως πιο δύσκολα. Κι αυτό, βλέποντας δοκίμια προηγούμενων ετών.

Όπως ανέφερε στο philenews, η υποψήφια στις ΠΕΠ, Ελένη, σήμερα προσήλθε με άγχος και αγωνία στο εξεταστικό της κέντρο, για το τι γραπτό θα είχε να αντιμετωπίσει, κρίνοντας όπως είπε, «από το τι έμπαινε άλλες χρονιές». Μαζί της συμφώνησε και ο συνυποψήφιος της Γιώργος, ο οποίος ανέφερε ότι τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολο όπως αυτά προηγούμενων ετών, που είχε διαβάσει.

Πέραν όμως από τη σύγκριση των δοκιμίων, κάποιοι υποψήφιοι υπολόγισαν και το ποιο θα μπορούσε να ήταν το θέμα του γραπτού και της έκθεσης φέτος που ήταν η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός.

Όσοι το πέτυχαν, μας ανέφεραν ότι έκαναν σύγκριση με άλλες χρονιές. Απέκλεισαν την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα που λίγο – πολύ πρωταγωνιστούσε στα δοκίμια κατά καιρούς, την οικολογία – περιβάλλον καθώς μας είπαν πως ήταν το θέμα των εξετάσεων για τη Β’ Λυκείου, καθώς και την Παιδεία που ήταν το θέμα των τελικών εξετάσεων του σχολείου, στις οποίες παρακάθησαν πριν από μερικές μέρες. Έτσι, λοιπόν, διά της… αφαιρετικής μεθόδου, κατέληξαν πως η διαφήμιση και ο καταναλωτισμός ήταν ένα από τα θέματα που είχαν αρκετές πιθανότητες να «πέσουν».

Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέρη του δοκιμίου, κάποια παιδιά ανέφεραν ότι «τα πήγαν μέτρια», ενώ οι περισσότεροι από τους οποίους μιλήσαμε, δήλωσαν πως ήταν κατανοητά και βατά, επομένως ανταποκρίθηκαν.

Η Άντρεα, εμφανώς ικανοποιημένη από το δοκίμιο αλλά και από τη δική της ανταπόκριση σε αυτό, ανέφερε πως έδινε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο υποψήφιος μπορούσε να κινηθεί χωρίς να έχει περιθώρια να είναι εκτός των θεμάτων. Με τη θέση αυτή συμφώνησε και η Αστέρω, προσθέτοντας πως οι ερωτήσεις εάν ήσουν προσεχτικός, έδιναν το στίγμα και μπορούσες να απαντήσεις. Το λογοτεχνικό μέρος βρήκε πιο δύσκολο η Αναστασία, τονίζοντας όμως πως είναι ικανοποιημένη από την ανταπόκρισή της στις απαιτήσεις του εξεταστικού δοκιμίου.

Νωρίτερα σήμερα, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, έδωσε τις ευχές της στους υποψήφιους για καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους. Η Υπουργός επισκέφθηκε το πρωί το Λύκειο Κύκκου Β’ και σε δηλώσεις της ανέφερε: «Είναι η πρώτη μέρα διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. Είμαστε σε ένα από τα εξεταστικά κέντρα, εδώ στη Λευκωσία. Ήρθαμε να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά. Είναι σημαντική μέρα για τα παιδιά σήμερα. Απλά περνούμε και το μήνυμα ότι δεν είναι το τέλος είναι η αρχή για τα παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Είναι μόνο ένα βήμα στη μετέπειτα ζωή τους, στη μετέπειτα διαδρομή τους. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έτσι κι αλλιώς η Κυβέρνηση αυτή έχει θέσει την παιδεία ως βασική προτεραιότητα. Γι’ αυτό δουλεύουμε όλοι για μια σειρά μεταρρυθμίσεων εδώ και τρία χρόνια. Συνεχίζουμε σε αυτό το μοτίβο να μεταρρυθμίσουμε, να αλλάζουμε, να τροποποιούμε για το καλό των παιδιών μας. Θεωρούμε ότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον αυτού του τόπου, γι’ αυτό και αξίζει όποια επένδυση στην παιδεία».