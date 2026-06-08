Χιλιάδες υποψήφιοι θα κατακλύσουν σήμερα τα 54 εξεταστικά κέντρα για να κάνουν την αρχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ). Η αυλαία ανοίγει στις 08:00π.μ. με το μάθημα των Νέων Ελληνικών, στο οποίο θα εξεταστούν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι, συνολικά 5.139.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα την περασμένη Παρασκευή η Υπηρεσία Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας, η συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων –συγκεκριμένα 4.798– είναι τελειόφοιτοι Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, ενώ 341 υποψήφιοι είναι παλαιοί απόφοιτοι, οι οποίοι θα παρακαθήσουν εκ νέου στην εξεταστική διαδικασία διεκδικώντας θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια Κύπρου και Ελλάδας. Στους πιο πάνω αριθμούς περιλαμβάνονται και 413 υποψήφιοι οι οποίοι διεκδικούν την πρόσβασή τους στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Όπως πληροφορείται ο «Φ» ανάμεσα στους υποψήφιους δεν είναι μόνο παιδιά 17, 18 και 19 ετών αλλά και πολύ μεγαλύτεροι σε ηλικία. Όπως, μάλιστα, μας έχει αναφερθεί από αρμόδια πηγή, «έχουμε υποψήφιους από 17 ετών μέχρι… 75». Σημειώνεται ότι σχεδόν κάθε χρόνο, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων πολύ μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν να παρακαθήσουν στις ΠΕΠ και να διεκδικήσουν θέσεις σε κάποιο πανεπιστήμιο και τμήμα σπουδών που θέλουν. Άλλοι από αγάπη για τη διά βίου μάθηση, άλλοι πάλι, για να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο που έμεινε πριν χρόνια ανεκπλήρωτο.

Όσον αφορά στη σημερινή διαδικασία, η εξέταση των Νέων Ελληνικών θα αρχίσει στις 8:00π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 11:00π.μ. Τα εξεταστικά δοκίμια θα φτάσουν μέσα σε σφραγισμένους φακέλους σε όλα τα σχολεία που θα λειτουργήσουν σαν εξεταστικά κέντρα, λίγο πριν την έναρξη των εξετάσεων και θα ανοιχθούν εντός της αίθουσας στην παρουσία των υποψηφίων. Σημειώνεται ότι τα γραπτά φτάνουν στα συντονιστικά κέντρα κάθε επαρχίας με τη συνοδεία ιδιωτικής ασφάλειας για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της όλης διαδικασίας, ενώ οι θεματοθέτες κάθε μαθήματος παραμένουν απομονωμένοι και κλεισμένοι στα θεματοθετικά κέντρα και αποδεσμεύονται με το που αρχίζει η εξέταση του κάθε μαθήματος.

Οι ΠΕΠ θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου, ενώ η πρώτη αυτή εβδομάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα:

Σήμερα τα Νέα Ελληνικά, αύριο Τρίτη οι Μουσικές Σπουδές, την Τετάρτη θα εξεταστούν τα Οικονομικά, η Χημεία και η Τεχνολογία Τεχνικών Σχολών (Θετικής Κατεύθυνσης), την Παρασκευή τα Αγγλικά και το ερχόμενο Σάββατο η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία.

Αναφορικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα και τη συμμετοχή υποψηφίων, πέραν των Νέων Ελληνικών, στα οποία ως γνωστόν εξετάζονται κάθε χρόνο όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι, ως «μαζικά» χαρακτηρίζονται και τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης στα οποία φέτος θα εξεταστούν 2.826 υποψήφιοι, η Φυσική (2.224 υποψήφιοι), τα Αγγλικά (2.171 υποψήφιοι) καθώς και τα Μαθηματικά Κοινού Κορμού (2.006 υποψήφιοι).

Με μεγάλους αριθμούς υποψηφίων ακολουθούν η Βιολογία (1.515) και τα Οικονομικά (1.388), ενώ κάτω από 1.000 υποψηφίους έχουν η Χημεία (812), η Ιστορία (573), η Πληροφορική (572) και η Λογιστική (519). Τους λιγότερους συμμετέχοντες στην εξέταση τους έχει φέτος το Αρχιτεκτονικό – Τεχνικό Σχέδιο με 125 παιδιά να το εξετάζονται στο πλαίσιο των ΠΕΠ.

Όσον αφορά στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των φετινών υποψηφίων, φαίνεται να μη διαφέρουν και πολύ από προηγούμενες χρονιές, καθώς και το 2026 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει δηλωθεί ως η πρώτη επιλογή για εκατοντάδες υποψηφίους και συγκεκριμένα για 604. Ωστόσο, το πιο δημοφιλές τμήμα φέτος είναι αυτό της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ του ΤΕΠΑΚ, το οποίο αποτελεί επιλογή (σε διάφορες θέσεις προτίμησης στο μηχανογραφικό) για 2.161 υποψηφίους συνολικά.

Σχετικά τώρα με τις επιλογές τμημάτων σπουδών που σημειώθηκαν στα μηχανογραφικά των υποψηφίων, ως πρώτη επιλογή έχουμε την ακόλουθη εικόνα:

>> Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου: 604 υποψήφιοι.

>> Πληροφορική Πανεπιστημίου Κύπρου: 347 υποψήφιοι.

>> Λογιστική και Χρηματοοικονομική Πανεπιστημίου Κύπρου: 339 υποψήφιοι.

>> Ψυχολογία Πανεπιστημίου Κύπρου: 297 υποψήφιοι.

>> Τα υπόλοιπα τμήματα τόσο σε Πανεπιστήμιο Κύπρου όσο και ΤΕΠΑΚ ακολουθούν ως πρώτες επιλογές για λιγότερους από 200 υποψήφιους.

Αυξημένοι οι υποψήφιοι για διευκολύνσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι αύξηση παρουσιάζει φέτος και ο αριθμός των υποψηφίων που αιτήθηκαν παροχή διευκολύνσεων για διάφορους λόγους, στο πλαίσιο των ΠΕΠ. Συγκεκριμένα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 642 υποψηφίους, σε σχέση με 614 το 2025, 564 το 2024, 554 το 2023, 540 το 2022, 561 το 2021 και 545 το 2020.

Μεταξύ άλλων, σαν διευκολύνσεις παρέχονται:

>> Επιπρόσθετος χρόνος εξέτασης 30 λεπτά, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά στην επιστολή που αποστέλλεται στον υποψήφιο καθώς και στο Εξεταστικό Κέντρο.

>> Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του εξεταστικού δοκιμίου.

>> Απαλλαγή από ορθογραφία, στίξη και γραμματική παρέχεται στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και συγκεκριμένα στις ασκήσεις όπου η ορθογραφία, στίξη και γραμματική αποτελούν αντικείμενο εξέτασης, δηλαδή στην παραγωγή επικοινωνιακού λόγου, στην περίληψη και στις λεξιλογικές ασκήσεις. Επίσης, η εν λόγω διευκόλυνση παρέχεται στις εναλλακτικού τύπου ασκήσεις ορθογραφίας του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών.

>> Μεταγραφέας για καταγραφή των απαντήσεων καθ’ υπαγόρευσιν των υποψηφίων.

Βασικές οδηγίες προς υποψήφιους

>> Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα 30 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης των εξετάσεων και στην αίθουσα εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

>> Πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα: Επίσημο έγγραφο του οποίου ο αριθμός εμφανίζεται στο Δελτίο Υποψηφίου (π.χ. Πολιτική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άλλο). Δελτίο Υποψηφίου για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2026. Επιστολή για παροχή διευκολύνσεων, εάν έχουν εγκριθεί από την Ειδική Επιτροπή. Πένες/ στιλό ανεξίτηλης μελάνης χρώματος μπλε.

>> Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν 40 λεπτά από την ώρα έναρξης της εξέτασης.

>> Έχουν υποχρέωση να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα, να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς και να τηρούν πιστά τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών.

>> Η δολίευση, ή η απόπειρα για δολίευση, ή η άρνηση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις και συστάσεις των επιτηρητών συνεπάγεται ακόμα και την αποπομπή του εξεταζόμενου από την αίθουσα και τον μηδενισμό του γραπτού του στο συγκεκριμένο μάθημα.

>> Δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν στην αίθουσα εξέτασης κινητό τηλέφωνο, βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, λογαριθμικούς ή άλλους πίνακες, προγραμματιζόμενες ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικούς μεταφραστές, οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που δίνει πρόσβαση σε πληροφόρηση (π.χ. ηλεκτρονικό ρολόι), ή οτιδήποτε σχετικό με το εξεταζόμενο μάθημα.

>> Οι απαντήσεις πρέπει να είναι γραμμένες με πένα/ στιλό ανεξίτηλης μελάνης χρώματος μπλε. Τα σχήματα, τα διαγράμματα και οι γραφικές παραστάσεις μπορούν να γίνουν με μολύβι. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού υγρού.