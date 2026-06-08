Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα υπάρξουν καλά νέα για το Κυπριακό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εξέφρασε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλά νέα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», είπε στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα δικοινοτικά επιχειρηματικά βραβεία «Stelios Bi-Communal Awards for Business Co-operation in Cyprus 2026» στη Λευκωσία.

Η δήλωση έγινε ενώπιον της Ειδικής Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, και του Khassim Diagne, Ειδικού Αντιπροσώπου και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Τόνισε ότι «το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και, ως εκ τούτου, απαιτεί ευρωπαϊκές απαντήσεις» προσθέτοντας ότι η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι στο πλευρό της Κύπρου «σε μια εποχή που η ίδια η Ευρώπη επενδύει σε μεγαλύτερη ενότητα και ασφάλεια».

Ο Πρόεδρος διαμήνυσε ότι δεν μπορεί να δεχτεί ένα μέλλον «που στερεί από τα παιδιά μας τις απεριόριστες ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους αξίζουν καθώς και ότι αυτό είναι το μέλλον ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημείωσε ότι «ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων» παραμένει αμετάκλητος στη δέσμευσή «για μια βιώσιμη και διαρκή λύση για τη χώρα μας». Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι από την πρώτη κιόλας ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του εργάστηκε «ακατάπαυστα για τη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνηθέντος πλαισίου. Αξιοποίησα κάθε ευκαιρία, κάθε πρωτοβουλία και κάθε δυνατότητα που θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της διαδικασίας».

Ευχαρίστησε επίσης τον ΓΓ του ΟΗΕ και την κα Ολγκίν για τις προσπάθειες, τη δέσμευση τους στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και την επίλυση του Κυπριακού.

«Απαραίτητη η δικοινοτική συνεργασία»

Αναφερόμενος στον θεσμό των βραβείων, που φέτος πραγματοποιούνται για 16η χρονιά, είπε ότι εκτιμά βαθιά στο τι αντιπροσωπεύουν, σημειώνοντας ότι ρίχνουν φως και προσφέρουν μια ματιά «στο μέλλον που αξίζει στην Κύπρο και στο μέλλον που οραματιζόμαστε- ένα μέλλον επανένωσης και συνδημιουργίας μεταξύ όλων των Κυπρίων, μέσα στη μεγάλη οικογένεια στην οποία ανήκουν – την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Είπε επίσης ότι τα Βραβεία Δικοινοτικής Επιχειρηματικής Συνεργασίας Στέλιος «ξεπερνούν κατά πολύ την αναγνώριση επιτυχημένων επιχειρηματικών συνεργασιών. Είναι μια γιορτή του πνεύματος συνεργασίας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και του κοινού σκοπού μεταξύ Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Και από αυτή την άποψη, αποτελούν μια σαφή απόδειξη όλων όσων μπορούν να επιτευχθούν όταν συναντιόμαστε με ένα κοινό όραμα για το μέλλον».

Πρόσθεσε ότι τα δικοινοτικά βραβεία είναι ένα σύμβολο ελπίδας και μια απόδειξη του τι μπορούμε να πετύχουμε για τις μελλοντικές γενιές, ενώ τα χαρακτήρισε ως μια από τις πιο ουσιαστικές και διαχρονικές πρωτοβουλίες που προωθούν τη δικοινοτική συνεργασία μέσω της επιχειρηματικής συνεργασίας, της καινοτομίας και της πρακτικής συνεργασίας. «Αυτό ακριβώς είναι το όραμα που ο Σερ Στέλιος έχει υποστηρίξει με συνέπεια μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος. Ένα πρωτοποριακό όραμα το οποίο συμμερίζομαι πλήρως. Επίσης, γιατί η ιστορία μας έχει δείξει ξανά και ξανά ότι οι Κύπριοι μπορούν να ζήσουν, να δημιουργήσουν και να ευημερήσουν μαζί. Και αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί μια επανενωμένη Κύπρος», διαμήνυσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Είπε επίσης ότι τόσο η Κυβέρνηση όσο και ο ίδιος προσωπικά, υποστηρίζουν πλήρως όλες τις δικοινοτικές δράσεις και πρωτοβουλίες που φέρνουν τους Κύπριους κοντά. «Η δικοινοτική συνεργασία είναι απαραίτητη για τη στήριξη και την προώθηση της συμφιλίωσης και της επανένωσης».

Εξέφρασε τέλος την ειλικρινή του εκτίμηση προσωπικά στον Στέλιο Χατζηιωάννου, αναφέροντας ότι η διαρκής ενεργός δέσμευση μέσω του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «έχει υποστηρίξει μια πραγματικά ουσιαστική συνεργασία, έχει οικοδομήσει εμπιστοσύνη και έχει δημιουργήσει κοινές ευκαιρίες τόσο για τους Τουρκοκύπριους όσο και για τους Ελληνοκύπριους». Απευθυνόμενος στους νικητές των βραβείων, είπε ότι είναι ξεκάθαρο «περί τίνος πρόκειται αυτό που κάνουμε. Να εργαστούμε για μια επανενωμένη Κύπρο εντός της ΕΕ».

Στόχος των βραβείων η προώθηση της ειρήνης είπε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου

Από την πλευρά του ο Sir Στελιος Χατζηιωάννου ανέφερε ότι στόχος των βραβείων και της προσπάθειας που γίνεται είναι η προώθηση της ειρήνης και της οικονομικής ευημερίας σε όλο το νησί.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι σημαντικό να «ενθαρρύνουμε περισσότερους ανθρώπους να υποβάλουν αίτηση είναι επειδή θέλουμε αλλαγή της νοοτροπίας». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου τα βραβεία διοργανώνονται φέτος για 16η χρονιά, έχοντας ξεκινήσει από το 2009 και με μία διακοπή δύο ετών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Είπε επίσης ότι η ετήσια επένδυση για τον θεσμό των δικοινοτικών επιχειρηματικών βραβείων ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως και μέχρι σήμερα έχουν δοθεί βραβεία συνολικού ύψους 5,3 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνολικά έχουν αναδειχθεί 18 νικητές.

«Οι μισοί από αυτούς είναι Ελληνοκύπριοι και οι άλλοι μισοί Τουρκοκύπριοι, άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτό αντικατοπτρίζει τον στόχο μας: να εργαζόμαστε για μια διαρκή ειρήνη και οικονομική ευημερία στο νησί της Κύπρου».

Εξέφρασε καταληκτικά ότι αυτό που κάνουν οι νικητές, «είναι να προωθούν όχι μόνο την ειρήνη αλλά και την οικονομική ευημερία σε ολόκληρο το νησί».

ΚΥΠΕ