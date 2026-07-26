Σοκ έχει προκαλέσει στη Λαμία η υπόθεση του θανάτου ενός 24χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο διαμέρισμα όπου ζούσε μαζί με την 69χρονη μητέρα του, στο κέντρο της πόλης.

Πίσω από την τραγική αυτή υπόθεση αποκαλύπτεται ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό δράμα, καθώς η 69χρονη φέρεται να παρέμεινε για περισσότερο από ένα 24ωρο δίπλα στη σορό του γιου της.

Η κλήση που αποκάλυψε την τραγωδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα επικοινώνησε αρχικά με ιδιοκτήτη γραφείου τελετών, όμως η συνομιλία δεν ήταν κατανοητή και εκείνος θεώρησε πως επρόκειτο για φάρσα. Λίγες ώρες αργότερα δέχθηκε δεύτερη κλήση, κατά την οποία η 69χρονη τον ρώτησε γιατί δεν είχε μεταβεί ακόμη για να παραλάβει το παιδί της.

Η εξέλιξη αυτή τον προβλημάτισε και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία έσπευσε στο διαμέρισμα.

Το μακάβριο εύρημα

Οι αστυνομικοί βρήκαν τη μητέρα να κρατά στην αγκαλιά της τον 24χρονο. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε καταλήξει πολλές ώρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονος αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα υγείας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.

Είχαν μετακομίσει πρόσφατα από τη Γερμανία

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, μητέρα και γιος δεν είχαν καταγωγή από τη Λαμία. Είχαν εγκατασταθεί στην πόλη μόλις τον περασμένο Μάιο, έχοντας επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου ζούσαν επί σειρά ετών.

Μάλιστα, αρκετά από τα προσωπικά τους αντικείμενα παρέμεναν ακόμη μέσα σε κούτες, καθώς η γυναίκα φέρεται να μην ήταν ικανοποιημένη από το διαμέρισμα και αναζητούσε άλλη κατοικία.

Αναζητούνται συγγενείς

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας του 24χρονου έχει φύγει από τη ζωή, ενώ μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές αν υπάρχουν άλλοι συγγενείς που μπορούν να αναλάβουν τις διαδικασίες για την κηδεία του.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την κατάσταση της 69χρονης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να χρειάζεται ψυχιατρική υποστήριξη και νοσηλεία.

πηγή: lamiareport, protothema.gr