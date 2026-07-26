Από την κωμωδία του 1971 με τον «Λαμπρούκο» Κωνσταντάρα, στο δράμα του σημερινού πολιτικού πολιτισμού μας.

Πολιτική για τον πολιτισμό, πολιτισμός στην πολιτική: Έτσι αυτοπροσδιορίζονται τα «Ελεύθερα» του κυριακάτικου «Φ», επειδή ο πολιτισμός δεν αφορά μόνο τις Τέχνες αλλά τα πάντα, από την Παιδεία και την Υγεία μέχρι τη Δικαιοσύνη, την Αστυνομία, την Οικονομία και την Πολιτική. Ένα από τα προβλήματά μας, ωστόσο, είναι η αδολεσχία, άλλως η κουλτούρα του φαφλατά. Εντοπίζεται ιδιαιτέρως σε ανθρώπους που επαγγέλλονται την πολιτική, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά παντού, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, επομένως δεν χρειαζόταν ένας ποινικός ανακριτής, πρώην δικαστής μάλιστα, να μας το πει. Και όμως: «Αερολογίες και φαφλατισμοί» ήταν το πόρισμα της εξάμηνης έρευνάς του για το λεγόμενο Videogate, το οποίο αφορούσε ανθρώπους γύρω από τον πρόεδρο του κράτους, εμμέσως και τον ίδιο: «Δεν προκύπτει παραβίαση του Ποινικού Κώδικα», μας ανακοίνωσε, επομένως δεν μπορεί να κατηγορηθεί κανένας εκ των «πρωταγωνιστών» για οτιδήποτε επιλήψιμο.

Όμως ο πολύπειρος δικαστής κ. Πασχαλίδης έκανε μερικά «λαθάκια» στην ανακοίνωσή του που δεν μοιάζουν αθώα. Όπως αναφέρει, «Τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 08/01/2026 δεν είναι αυθεντικά αλλά αποτελούν προϊόν επεξεργασίας και συνεπώς πέραν του ότι συνιστούν προϊόν αντισυνταγματικών ενεργειών και συνεπώς απαράδεκτης μαρτυρίας, είναι μηδαμινής αν όχι καθόλου αποδεικτικής αξίας». Το αυθεντικό βίντεο διαρκεί 26 ώρες, ενώ τα αποσπάσματα που δημοσιοποιήθηκαν ελάχιστα λεπτά. Επειδή ο κ. Πασχαλίδης δεν γεννήθηκε χθες αλλά πριν 79 χρόνια, υποθέτω πως γνωρίζει καλά ότι αυτό το κάνουν συνέχεια οι δημοσιογράφοι και τα Μέσα Ενημέρωσης: Στις εφημερίδες και στην τηλεόραση μεταφέρονται αποσπάσματα ειδήσεων, είναι κάτι που λέγεται «περίληψη». Η «επεξεργασία» τους είναι απαραίτητη, αλλιώς οι ειδήσεις θα διαρκούσαν 8, 10, 12 ώρες και οι εφημερίδες θα ήταν σαν την εγκυκλοπαίδεια Λαρούς. Επιλήψιμη είναι μόνο ενδεχόμενη διαστρέβλωση του νοήματος. Διαπίστωσες κάτι τέτοιο, κ. Πασχαλίδη;

Προχτές, πάντως, νευρίασε με τις αντιδράσεις ο ποινικός ανακριτής: Διαπίστωσε «προσπάθεια διαστρέβλωσης» του πορίσματός του «με στόχο την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων» και την «προσβολή της αξιοπρέπειάς του». Είναι γεγονός, ωστόσο, πως ούτε η ανακοίνωσή του ήταν το αυθεντικό πόρισμα αλλά μια περίληψή του, επομένως ποιος ευθύνεται για τις ενδεχόμενες διαστρεβλώσεις; Εμείς (άρα τα ελληνικά μας είναι χειρότερα από του ίδιου!) ή εκείνος, ως ο συντάκτης της περίληψης η οποία, σύμφωνα με την προηγούμενη τοποθέτησή του για το βίντεο είναι «προϊόν επεξεργασίας», άρα κατά τη δική του λογική «απαράδεκτης μαρτυρίας» και «μηδαμινής αν όχι καθόλου αποδεικτικής αξίας»;

Όμως το βίντεο, στο οποίο κάποιοι πρώην και νυν αξιωματούχοι αερολογούν και κοκορεύονται σε «επενδυτές» είναι αυθεντικό και όχι κατασκευασμένο, απλώς μια περίληψη με τα πιο ενδιαφέροντα σημεία – πόσο «πονηρά» δεν μας λέει το πόρισμα (έστω η περίληψή του) αλλά μπορούμε να μάθουμε. Το παρήγγειλε κάποιος ή κάποιοι στην Black Cube, μια ισραηλινή εταιρεία που ίδρυσαν πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών και ασχολείται με τη συλλογή πληροφοριών και υποθέσεις διαφθοράς διεθνώς. Το συμπέρασμα της κυβέρνησης τότε, με το οποίο ταυτίστηκε ο ανακριτής, είναι πως σκοπός ήταν να πληγεί η Κύπρος, η οποία αναλάμβανε τότε την προεδρία της Ε.Ε. Αλλά πώς θα μπορούσε να πλήξει οποιοσδήποτε την Κύπρο αν δεν βρίσκονταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να «αερολογούν» με τον τρόπο που παρακολουθήσαμε; Ήταν μια υβριδική επίθεση κατά της κυβέρνησης, μας είπαν, μόνο που τα «υβρίδια» ήταν δικοί της φαφλατάδες.

Οι αερολογίες τους, ωστόσο, είχαν σκοπό την αποκόμιση προσωπικού οικονομικού κέρδους: «Μεταξύ τριών από τους Κύπριους πρωταγωνιστές και των φερόμενων επενδυτών υπεγράφησαν διάφορες συμφωνίες (εμπιστευτικότητας και παροχής υπηρεσιών), δυνάμει των οποίων δύο εκ των εν λόγω Κύπριων πρωταγωνιστών αποκόμισαν οικονομικά οφέλη», αναφέρει η ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή. Αυτά τα «οικονομικά οφέλη» στην «επαγγελματική» γλώσσα του κ. Πασχαλίδη, όπως γνωρίζουμε πλέον από την υπόθεση «Κράτος Μαφία», συνιστούν «εμπορία επηρεασμού» –πουλάς, δηλαδή, την επιρροή σου– και είναι μία από τις πιθανές κατηγορίες που αποδίδονται στον Νίκο Αναστασιάδη (αν βεβαίως κατηγορηθεί ποτέ). Πώς γίνεται να μην συνιστούν «τίποτε το επιλήψιμο»;

Μπορεί η Black Cube να παρανόμησε με τις παρακολουθήσεις – της έδωσαν ασυλία, όπως μας είπαν, με αντάλλαγμα το αυθεντικό βίντεο και άλλα στοιχεία. Αλλά κράτησε για τον εαυτό της μία πληροφορία την οποία αρνείται να αποκαλύψει: Την ταυτότητα του πελάτη της, εκείνου δηλαδή που παρήγγειλε τις εν λόγω παρακολουθήσεις – είναι λογικό να μην τον καρφώνει, επειδή αυτό θα ήταν και το τέλος της, δεν θα την εμπιστευόταν κανένας στο μέλλον. Όμως τι γίνεται με τους «πρωταγωνιστές» του βίντεο, αυτούς για τους οποίους «δεν προκύπτει τίποτε το επιλήψιμο» πέρα από τα οικονομικά οφέλη που αποκόμισαν πουλώντας την επιρροή τους (στην κυβέρνηση, στον κρατικό μηχανισμό, στον πρόεδρο); Και ο καλός μας πρόεδρος, τώρα που ο κ. Πασχαλίδης απάλλαξε τους πρώην συνεργάτες του, θα τους ξαναπάρει κοντά του; Για να τους δώσει, ενδεχομένως, την ευκαιρία να ξαναπουλήσουν την επιρροή τους σ’ αυτόν, με τα όποια οικονομικά οφέλη συνοδεύεται αυτή η πώληση;

Οι φαφλατάδες, για να επιστρέψουμε στις αρχικές μας διαπιστώσεις, είναι άφθονοι στην πολιτική κουλτούρα μας. Όμως η ύπαρξή τους δεν είναι τυχαία: Αν οι αερολογίες τους δεν είχαν αποτέλεσμα, αν δεν επηρέαζαν στον βαθμό που το κάνουν τους ψηφοφόρους, διαμορφώνοντας μια επίπλαστη, εξωραϊσμένη εικόνα γι’ αυτούς, το ποιόν τους και την αλήθεια των λόγων τους, οι εν λόγω φαφλατάδες δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης. Φυσικά, δεν θα είχαν λόγο ύπαρξης ούτε εταιρείες σαν την Black Cube ή τύποι όπως ο Ισραηλινός Ντίλιαν που εμπορεύονται λογισμικά παρακολούθησης σαν το Predator – με αγοραστές-χρήστες κυβερνήσεις, μην το ξεχνάμε. Φυσικά, δεν θα είχαμε ανάγκη –όχι εμείς ακριβώς αλλά η κυβέρνηση– ούτε τον κ. Πασχαλίδη ή την ΑΑΔΙΠΑ (Ανεξάρτητη Αρχή Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας), στην προεδρία της οποίας τον τοποθέτησε για άλλα 5 χρόνια ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης (λόγω, ίσως, και της επιτυχημένης διερεύνησης της υπόθεσης με το βίντεο που τον αφορά;).

chrarv@philelefheros.com

Minority Report, ΕΛΕΥΘΕΡΑ 26.07.2026