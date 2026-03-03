Κλιμακώνεται όλο και περισσότερο η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς βρισκόμαστε στην τρίτη ημέρα από τη συντονισμένη επίθεση των ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν που είχε ως αποτέλεσμα την εξόντωση του ανώτατου Ιρανού ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τα επακόλουθα αντίποινα της Τεχεράνης, εγείροντας φόβους η σύρραξη να μετατραπεί σε περιφερειακό πόλεμο.

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Κύπρο λόγω των επιθέσεων εναντίον των Βρετανικών Βάσεων και συγκεκριμένα αυτή του Ακρωτηρίου.

Το Ισραήλ συνεχίζει για τρίτο 24ωρο τα πλήγματα κατά του ιρανικού καθεστώτος, την ώρα που η Χεζμπολάχ -ένας από τους πληρεξουσίους του Ιράν στη Μέση Ανατολή- έχει εμπλακεί και αυτή στον πόλεμο εξαπολύοντας επίθεση κατά βάσης του ισραηλινού στρατού «σε αντίποινα» για τη δολοφονία του Χαμενεΐ, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του Τελ Αβίβ.

Ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα, καθώς η σύρραξη έχει διαταράξει ήδη τις τελευταίες ημέρες τις αεροπορικές μετακινήσεις, καθώς έχουν πληγεί και φίλια προς τις ΗΠΑ κράτη του Κόλπου που θεωρούνταν συνήθως ασφαλή, και έχει επηρεάσει τη ροή του πετρελαίου.

Ζωντανή εικόνα από τη Βηρυτό

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

7:51 – To Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζήτησε από το μη αναγκαίο προσωπικό να φύγει από Μπαχρέιν, Ιορδανία και Ιράκ

BREAKING US State Department orders 'non-emergency' staff to leave Bahrain, Jordan, Iraq as US embassy in Riyadh confirms attack, closes temporarily pic.twitter.com/lrTE5nVfsh March 3, 2026

7:48 – Στις φλόγες παραδόθηκε η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ

Αεροφωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Χ δείχνει την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, η οποία είχε δεχθεί επίθεση από δύο drones, να παραδίδεται στις φλόγες. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ΝτόνταλντΤραμπ στις πρώτες δηλώσεις του μετά την επίθεση στην πρεσβεία έχει υποσχεθεί αντίποινα σε ιρανικούς στόχους.

7:40 – Δύο βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στο Κατάρ

Δυο βαλλιστικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν στο Κατάρ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας του εμιράτου, καθώς τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, στοχοποιώντας κυρίως αμερικανικές βάσεις ή εγκαταστάσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

7:37 – Τραμπ: Μπορούμε να διεξάγουμε πολέμους «για πάντα»

Στα αποθέματα πολεμικού υλικού αναφέρθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του στο Truth Social στην οποία, μεταξύ άλλων, έγραψε «οι πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν “για πάντα” και με μεγάλη επιτυχία»

«Τα αποθέματα πολεμικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μεσαίου και ανώτερου μεσαίου επιπέδου, δεν ήταν ποτέ υψηλότερα ή καλύτερα – Όπως μου αναφέρθηκε σήμερα, διαθέτουμε σχεδόν απεριόριστες προμήθειες αυτών των όπλων. Οι πόλεμοι μπορούν να διεξαχθούν «για πάντα» και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτές τις προμήθειες (οι οποίες είναι καλύτερες από τα καλύτερα όπλα άλλων χωρών!). Στο ανώτατο επίπεδο, διαθέτουμε καλές προμήθειες, αλλά δεν είμαστε στο σημείο που θέλουμε να είμαστε. Πολλά επιπλέον όπλα υψηλής ποιότητας αποθηκεύονται για εμάς σε απομακρυσμένες χώρες. Ο Sleepy Τζο Μπάιντν ξόδεψε όλο τον χρόνο του και τα χρήματα της χώρας μας, ΔΙΝΩΝΤΑΣ τα πάντα στον P.T. Barnum (Ζελένσκι!) της Ουκρανίας – αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων – και, ενώ έδωσε τόσο πολλά από τα υπερσύγχρονα όπλα (ΔΩΡΕΑΝ!), δεν μπήκε στον κόπο να τα αντικαταστήσει. Ευτυχώς, ανασυγκρότησα τον στρατό κατά την πρώτη θητεία μου και συνεχίζω να το κάνω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εφοδιασμένες και έτοιμες να ΝΙΚΗΣΟΥΝ!!! Σας ευχαριστώ».

7:27 – Drones έπληξαν κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις της Amazon στον Κόλπο εν μέσω πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν

Ο τεχνολογικός γίγαντας Amazon δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι δύο από τα κέντρα δεδομένων του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «χτυπήθηκαν άμεσα» από drones, διαταράσσοντας τις υπηρεσίες cloud σε περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μια εγκατάσταση στο Μπαχρέιν υπέστη επίσης ζημιές από «μια επίθεση με drone σε κοντινή απόσταση», ανέφερε ο πάροχος σε μια ενημέρωση στον πίνακα ενημερώσεων υπηρεσιών του.

7:14 – Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στο Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν στόχευσαν μια αεροπορική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν, ανέφερε η επίλεκτη δύναμη της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε την Τρίτη από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. «Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι… οι ναυτικές τους δυνάμεις πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους την αυγή στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ στην περιοχή Sheikh Isa του Μπαχρέιν», ανέφερε το IRNA στο Telegram, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Η δύναμη ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι εκτοξεύτηκαν 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τρεις πύραυλοι, «καταστρέφοντας το κύριο αρχηγείο διοίκησης της βάσης», χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

7:11 – Βίντεο από το νέο χτύπημα του Ισραήλ στη Βηρυτό

6:39 – Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στη Χεζμπολά του Λιβάνου, λέει πως κτίριό του βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ, που πρόσκειται στο σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι κτίριο όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις του σε νότιο προάστιο της Βηρυτού βομβαρδίστηκε από τον ισραηλινό στρατό.

«Ο σιωνιστής εχθρός έβαλε στο στόχαστρο κτίριο του δικτύου αλ Μανάρ στη συνοικία Χαρέτ Χρέικ», ανέφερε το δίκτυο μέσω Telegram, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως πλήττει «κέντρα διοίκησης» της Χεζμπολά στην πρωτεύουσα του Λιβάνου.

6:32 – Τραμπ: Σύντομα θα μάθετε την απάντηση για την επίθεση στην πρεσβεία του Ριάντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NewsNation ότι σύντομα θα μάθετε ποια θα είναι τα αντίποινα σε απάντηση στην επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ και για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του μέσου ενημέρωσης στο X τη Δευτέρα, επικαλούμενος μια συνέντευξη μαζί του.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ χτυπήθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να προκληθούν υλικές ζημιές, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ σε ανάρτηση στο X την Τρίτη.

6:27 – Εκρήξεις και πυρκαγιά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ, την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσαν δυο μη κατονομαζόμενες πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.



Αυτόπτες μάρτυρες είπαν παράλληλα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσαν δυο ισχυρές εκρήξεις και ένας πως είδε στήλη καπνού, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων που εξαπολύει σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς του αμερικανικού και του ισραηλινού στρατού από το Σάββατο.



Τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έγιναν δυο ισχυρές εκρήξεις στη διπλωματική συνοικία, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του βασιλείου, όπου εδρεύουν πολλές πρεσβείες.

Breaking news

Explosions have been reported at the U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia. pic.twitter.com/gbwdt0Btli — Galkacyo Online (@galkacyoonline) March 3, 2026

6:00 – Νετανιάχου: Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν δεν θα είναι ατελείωτος

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν δεν θα είναι ατελείωτος και ότι θα περιλαμβάνει γρήγορη και αποφασιστική δράση.

«Δεν πρόκειται για έναν ατελείωτο πόλεμο, αυτή είναι η πύλη προς την ειρήνη», δήλωσε ο Νετανιάχου στην εκπομπή «Hannity» του Fox News.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εμπλέκονται σε έναν «ατελείωτο πόλεμο» εναντίον του Ιράν, επιμένοντας ότι η επιχείρηση θα τερματιστεί σύντομα.

«Ακούω ότι κάποιοι λένε ότι θα έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο εδώ — Δεν θα έχουμε έναν ατελείωτο πόλεμο επειδή …το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο του από την ίδρυσή του», δήλωσε.

«Αυτή θα είναι μια γρήγορη και αποφασιστική ενέργεια», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι οι επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

«Εξαρτάται από τον λαό του Ιράν να αλλάξει την κυβέρνηση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να το κάνουν».