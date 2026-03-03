Εν μέσω των αναχαιτίσεων ιρανικών drones από την αεράμυνα των ΗΑΕ, οι ηγέτες της χώρας επέλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να καθησυχάσουν τους πολίτες, εμφανιζόμενοι δημόσια σε εμπορικό κέντρο.
O πρόεδρος των Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πήγε τη Δευτέρα στο Dubai Mall έχοντας στο πλευρό του τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας.
Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.
«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη. Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.