Εν μέσω των αναχαιτίσεων ιρανικών drones από την αεράμυνα των ΗΑΕ, οι ηγέτες της χώρας επέλεξαν έναν διαφορετικό τρόπο για να καθησυχάσουν τους πολίτες, εμφανιζόμενοι δημόσια σε εμπορικό κέντρο.

O πρόεδρος των Εμιράτων, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν, πήγε τη Δευτέρα στο Dubai Mall έχοντας στο πλευρό του τον διάδοχο του Ντουμπάι Σεΐχη Χαμντάν μπιν Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και τον υπουργό Άμυνας της χώρας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, οι αξιωματούχοι των Εμιράτων όχι μόνο έκαναν βόλτα στο εμπορικό κέντρο αλλά έκατσαν και απόλαυσαν καφέ και γεύμα.

The President of The UAE

The Crown Prince of Dubai,

having coffee at the Dubai mall while the world talks Iran fears and World War 3 in the Middle East.

That's how you reassure a nation without saying a word. pic.twitter.com/dHvL1mFwFH — 𝐍𝐰𝐚𝐧𝐲𝐞 (@nwanyebinladen) March 3, 2026

«Έτσι διαβεβαιώνεις το έθνος χωρίς να πεις ούτε μια λέξη. Δυνατή κίνηση» σχολιάστηκε για τα πλάνα των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

In confirmation of UAE’s safety: President tours Dubai Mall with Crown Prince of Dubai. pic.twitter.com/Czdm7Fckih March 3, 2026

One of the Dubai Citizens from Ghana with the president of the UAE and The Crown Prince of Dubai pic.twitter.com/e28Huby5sh March 2, 2026

