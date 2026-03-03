Βαρύ πένθος επικρατεί στις κηδείες των μαθητριών που έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σχολείο στη Μινάμπ του Ιράν, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται για να αποτίσει φόρο τιμής.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ιράν, τουλάχιστον 168 μαθήτριες έχασαν τη ζωή τους όταν αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το δημοτικό σχολείο Shajare Tayyiba Girls’ στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, το πρωί του Σαββάτου.

🚨🇮🇷 Funerals began for students killed when airstrikes hit a girls' elementary school in Minab, Iran on Saturday.



Iranian officials say 168 children died in the attack on Shajare Tayyiba Girls' school.



Source: CNN pic.twitter.com/xrb1BOXtUA March 3, 2026

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους του κέντρου της Μινάμπ και συγκεντρώθηκε μπροστά στα ερείπια του σχολείου, σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο του Ιράν IRIB. Με εικόνες στα χέρια, γονείς, συγγενείς και απλός κόσμος θρηνούν και φωνάζουν συνθήματα κατά του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

تہران: مناب میں سکول کی شہید بچیوں کا اجتماعی جنازہ pic.twitter.com/0MnDLxK1LD — Razi Tahir (@RaziTahirPak) March 3, 2026

Το σχολείο βρίσκεται περίπου 60 μέτρα από μια ιρανική στρατιωτική βάση. Το Σάββατο, όταν ρωτήθηκε για την επίθεση, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι «είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές και τις εξετάζουμε».

Βίντεο μετά την επίθεση στο σχολείο:

The remains of the Shajare Tayyiba Girls' Elementary School in #Minab County, #Sistan_and_Baluchestan Province, where 57 female students were martyred in an #Israeli missile attack. pic.twitter.com/9Nqp0c1vwU — 🇮🇷 برای ایران 🇮🇷 (@iranestan123) February 28, 2026

protothema.gr