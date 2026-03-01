Στους 115 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το πλήγμα σε δημοτικό σχολείο θηλέων στη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν του Ιράν, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πόλης. Το χτύπημα αποδίδεται στην επίθεση που φέρεται να πραγματοποίησε το Ισραήλ στο πλαίσιο των επιχειρήσεων, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για δεκάδες τραυματίες.

Το χρονικό της επίθεσης

Κατά την ισραηλινή επίθεση στο Ιράν φέρεται να χτυπήθηκε δημοτικό σχολείο κοριτσιών στην πόλη Μινάμπ, στην επαρχία Χορμοζγκάν. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, τουλάχιστον 85 μαθήτριες σκοτώθηκαν στο σχολείο κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων, με τον αριθμό των θυμάτων να αυξάνεται στη συνέχεια στους 115, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της πόλης.

Την ίδια ώρα, οι τραυματίες ανέρχονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σε τουλάχιστον 80 και μεταφέρονται εσπευσμένα στα πλησιέστερα νοσοκομεία. Οι υγειονομικές μονάδες της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για να διαχειριστούν τον μεγάλο αριθμό περιστατικών.

Black smoke billowed from a destroyed school building in the Iranian town of Minab, where at least 40 people were killed in an Israeli airstrike, state media said. Reuters could not independently confirm the reports. pic.twitter.com/xmJPeV2e3T — Reuters (@Reuters) February 28, 2026

Το κτίριο του δημοτικού σχολείου έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, ενώ στις εικόνες διακρίνονται γονείς που σκάβουν με γυμνά χέρια ανάμεσα σε λαμαρίνες και μπάζα, αναζητώντας τα παιδιά τους.

According to the latest Iranian reports, more than 60 children were massacred in the US-Israeli bombing of the 'Minab' girls' school in Iran this morning.



Their books and school backpacks were recovered drenched with blood during the ongoing recovery missions. pic.twitter.com/JMRJFWquNi February 28, 2026

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον χώρο, καθώς η καταμέτρηση των θυμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και ο απολογισμός ενδέχεται να μεταβληθεί.

