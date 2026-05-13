Το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον πρόεδρο της Γαλλίας τον Μάιο του 2025 που προκάλεσε παγκόσμια συζήτηση, αποκαλύπτει ο πολιτικός συντάκτης του περιοδικού Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, στο βίβλιο του με τίτλο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι» για το οποίο μίλησε με περισσότερες από 70 πηγές, συμπεριλαμβανομένης της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.

Στις εικόνες που είχαν καταγράψει οι κάμερες κατά την άφιξη του Εμανουέλ Μακρόν και της συζύγου του στο αεροδρόμιο του Ανόι, στο Βιετνάμ, στο πλαίσιο περιοδείας στην Ασία, όταν είχε ανοίξει η πόρτα του αεροσκάφους δύο χέρια που ανήκουν στην Μπριζίτ Μακρόν προσγειώθηκαν στο πρόσωπο του Γάλλου προέδρου με τον ίδιο αντιλαμβανόμενο ότι τους «έπιασαν» οι κάμερες, να προσπαθεί να χαιρετίσει αμήχανα.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron’a ait olduğu bildirilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu



▪️ Vietnam’da uçaktan iniş esnasında kapısının açılmasıyla kırmızı ceketli birinin eli, Emmanuel Macron’u yüzünden ittiriyor



▪️ Görüntülerin devamında… pic.twitter.com/CXkfJehArt May 26, 2025

Σύμφωνα με όσα έγραψε στο βιβλίο και είπε σε ραδιοφωνική συνέντευξη ο Ταρντίφ, αιτία του περιστατικού ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του Εμανουέλ Μακρόν που είδε η Μπριζίτ Μακρόν.

Κατά τον Γάλλο δημοσιογράφο «αυτό που συνέβη ήταν ότι η Μπριζίτ Μακρόν είδα ένα μήνυμα από ένα διάσημο πρόσωπο, την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί».

Ο ίδιος επιμένει ότι έκανε εκτεταμένη έρευνα για να διασταυρώσει τον ισχυρισμό αυτό: «Γράφω το όνομα γιατί υπήρξαν φήμες που κυκλοφόρησαν στο Παρίσι. Δεν είναι φήμη αυτό που γράφω. Το ξεκαθάρισα στο Ελιζε ότι δεν είναι η εκδοχή τους».

«Είσαι πολύ όμορφη»

Ο Ταρντίφ είπε ακόμα ότι «ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε πλατωνικό έρωτα με την ηθοποιό για κάποιους μήνες. Αυτό μου είπαν επανειλλημένως. Τα μηνύματα που μου έδειξαν ήταν αρκετά προωθημένα, του στιλ “είσαι πολύ όμορφη” κτλ.».

«Αυτά τα μηνύματα οδήγησαν σε εντάσεις που κατέληξαν με τον ιδιωτικό καβγά να γίνεται δημόσιος καθώς σε κάποιο σημείο υπήρξε η εντύπωση ότι όλα οφείλονταν σε μια παρεξήγηση – μια ιδιαίτερα σοβαρή παρεξήγηση – που είχε τελειώσει. Μόνο που αυτό δεν συνέβη έτσι» υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του Paris Match.

VIDEO — Footage showing French President Emmanuel Macron getting slapped by his wife Brigitte as he prepared to step off a plane in Vietnam goes viral, sparking mixed media reactions, flood of internet memes pic.twitter.com/18C6XsN3dm — Daily Sabah (@DailySabah) May 26, 2025

Στη συνέντευξή του ο Γάλλος δημοσιογράφος μετέφερε ότι στο Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας «έχουν μετανιώσει» για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησαν μετά το επεισόδιο: «Σήμερα έχουν μετανιώσει την αντίδρασή τους γιατί θα μπορούσαν τότε να είχαν περάσει την εικόνα ότι Μπριζίτ και Εμανουέλ Μακρόν ήταν ένα “κανονικό” και όχι τέλειο ζευγάρι. Αυτό άλλωστε ήταν το αφήγημα που μας έδιναν από την αρχή της θητείας Μακρόν».

Υπενθυμίζεται ότι όταν κυκλοφόρησε το βίντεο η πρώτη αντίδραση του Ελιζέ ήταν ότι εικόνες δεν ήταν αυθεντικές ενώ στη συνέχεια στενός συνεργάτης του προέδρου της Γαλλίας μίλησε για έναν καβγά συνηθισμένο για τα ζευγάρια. Στη συνέχεια, το περιβάλλον του Μακρόν προχώρησε και σε νέα εκδοχή, σχολιάζοντας ότι ήταν μια στιγμή «που ο πρόεδρος και η σύζυγός του χαλάρωναν για τελευταία φορά πριν την έναρξη του ταξιδιού, παίζοντας». Η ίδια πηγή μίλησε τότε για στιγμή συντροφικότητας και απέδωσε τα αρνητικά σχόλια κυρίως σε κύκλους φιλικά προσκείμενους προς τη Ρωσία.

protothema.gr