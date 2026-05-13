Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε γραπτή δήλωσή του ανέφερε ότι η προκαταρκτική εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης 3% το πρώτο τρίμηνο του 2026, τον υψηλότερο στην ΕΕ, επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την δυναμική της κυπριακής οικονομίας.

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι, παρά τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η Κύπρος συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμούς που υπερβαίνουν σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητα και τις θετικές προοπτικές της, χάρη στην υπεύθυνη οικονομική πολιτική και τη δημοσιονομική σταθερότητα της Κυβέρνησης.

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται να προστεθεί στις 30 θετικές αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, οι οποίες συνιστούν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης για την οικονομική πορεία της χώρας.

Η Κύπρος, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας, αξιοπιστίας και δυναμικής προοπτικής για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την κοινωνία, προσφέροντας ευκαιρίες σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, το Στεγαστικό και το Κράτος Πρόνοιας.

Συνεχίζοντας, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να μετατρέπει την οικονομική σταθερότητα σε κοινωνική ασφάλεια, την ανάπτυξη σε νέες ευκαιρίες και την διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου σε μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προοπτική, με βάση τον κοινωνικό φιλελευθερισμό και με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το μέλλον.