Υπό έλεγχο τέθηκε στις 12:20 η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 10:40 στην περιοχή Καλού Χωριού στην επαρχία Λάρνακας. Η φωτιά κατέκαυσε πέντε εκτάρια από αποκάλαμα, άγρια βλάστηση και μικρή έκταση από σπαρτά, ενώ καταστράφηκαν και εκατό μεγάλες μπάλες σανού.

Για την κατάσβεση εργάστηκαν έξι πυροσβεστικά οχήματα — πέντε από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της επαρχίας Λάρνακας και ένα της ΕΜΑΚ — με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών με τρία πυροσβεστικά οχήματα, της Επαρχιακής Διοίκησης Λάρνακας με εκσκαφέα, καθώς και ιδιωτικών γεωργικών ελκυστήρων για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για οριοθέτηση και τελική κατάσβεση.