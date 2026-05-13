Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ στην χθεσινή του συνεδρία ενέκρινε την εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου της Ομοσπονδίας για υποχρεωτική χρήση γηγενούς ποδοσφαιριστή στους αγώνες του Κυπέλλου Coca – Cola από την ποδοσφαιρική περίοδο 2026 – 2027.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι ομάδες στους αγώνες Κυπέλλου από την ερχόμενη ποδοσφαιρική περίοδο, πρέπει να έχουν στην εντεκάδα έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει δικαίωμα συμμέτοχής στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του.

