Η Ομόνοια είναι και πάλι η κυρίαρχος του κυπριακού ποδοσφαίρου, προσθέτοντας το 22ο πρωτάθλημα στην πλούσια συλλογή της. Μετά από μια πενταετία το «τριφύλλι» πάτησε ξανά στην κορυφή, εξαργυρώνοντας την εξαιρετική του παρουσία με το πολυπόθητο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Το σύνολο του Χένινγκ Μπεργκ, αφού ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την αποστολή εντός συνόρων, στρέφει πλέον το βλέμμα στη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση. Ο πήχης τίθεται ψηλά, με τους πράσινους να στοχεύουν στην υπέρβαση με την ιστορική συμμετοχή στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, θέλοντας να γράψουν μια νέα, χρυσή σελίδα στην ευρωπαϊκή τους πορεία.

