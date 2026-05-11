Βρε πως αλλάζουν οι καιροί που λέει και το άσμα… Στη φιέστα της Ομόνοιας την περασμένη Κυριακή και την ανακήρυξή της ως πρωταθλήτριας για 22η φορά, έκαναν την εμφάνισή τους – ίσως για πρώτη φορά- ελληνικές σημαίες… που συνήθως αναπετώνται από οπαδούς «δεξιών» ομάδων.

Το έψαξα το θέμα και παλαιότεροι αθλητικογράφοι δεν θυμούνται να έκαναν ποτέ προηγουμένως τόσες ελληνικές σημαίες σε πανηγυρισμούς της Ομόνοιας, οι οπαδοί της οποίας έβγαζαν … σπυράκια με την εμφάνιση της γαλανόλευκης… η επίσημη εξήγηση από το περιβάλλον της Ομόνοιας είναι πως τις ελληνικές σημαίες κρατούσαν οι Ελλαδίτες ποδοσφαιριστές της ομάδας, Γιάννης Μασούρας, Τάσος Χατζηγιοβάνης, Φώτης Κίτσος.

Ένας εξ αυτών κρατούσε και τη διπλή με σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας την οποία στη συνέχεια παρέδωσε σε ξένο συμπαίχτη του… Όπως και να έχει διαμαρτυρίες ή αποδοκιμασίες για τις ελληνικές σημαίες δεν καταγράφηκαν.

