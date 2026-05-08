Ένας YouTuber αποφάσισε να περάσει ένα ολόκληρο 24ωρο στο Gruinard Island, το μικρό σκωτσέζικο νησί που για δεκαετίες ήταν γνωστό ως «Anthrax Island» και θεωρούνταν το «πιο θανατηφόρο νησί του κόσμου». Το νησί είχε μολυνθεί με άνθρακα μετά από μυστικές βρετανικές στρατιωτικές δοκιμές κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και η είσοδος σε αυτό ήταν απαγορευμένη για δεκαετίες.

Το μικρό νησί Gruinard Island, που βρίσκεται στον κόλπο Gruinard στη Σκωτία, ανάμεσα στις περιοχές Gairlock και Ullapool, θεωρούνταν για χρόνια το «πιο θανατηφόρο νησί του κόσμου» ενώ οι βρετανικές αρχές είχαν απαγορεύσει να κατοικηθεί μιας και ήταν άκρως επικίνδυνο.

Ο λόγος ήταν η μόλυνση του εδάφους με άνθρακα (anthrax) μετά από στρατιωτικές δοκιμές βομβών το 1942 και για αυτό δεν έπρεπε κάποιος να αναπνέει.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, είναι μια σπάνια αλλά εξαιρετικά σοβαρή ασθένεια που προκαλείται από το βακτήριο Bacillus anthracis και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δερματικές βλάβες και σοβαρές λοιμώξεις.

Η επικινδυνότητα του νησιού ήταν τόσο μεγάλη ώστε το βρετανικό Υπουργείο Εφοδιασμού είχε αναγνωρίσει ήδη από το 1945 ότι η περιοχή ήταν υπερβολικά μολυσμένη για να κατοικηθεί.

Παρόλα αυτά, ο YouTuber Dara Tah αποφάσισε να ταξιδέψει εκεί μαζί με τον φίλο του Matt James για να εξερευνήσουν το νησί, να διανυκτερεύσουν και να εξετάσουν εάν εξακολουθεί να υπάρχει ίχνος του επικίνδυνου βακτηρίου στο έδαφος.

Οι δύο άνδρες έστησαν σκηνές, συνέλεξαν δείγματα εδάφους και τα απέστειλαν σε εργαστήριο για ανάλυση, με στόχο να ελέγξουν αν υπάρχουν ακόμη υπολείμματα άνθρακα.

Όπως περιέγραψε ο ίδιος, το τοπίο ήταν σχεδόν αφιλόξενο, με καμένη γη και ελάχιστα σημάδια ζωής. Παρά τις προσδοκίες, τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν αρνητικά. Η ανάλυση δεν κατέδειξε την παρουσία Bacillus anthracis, του βακτηρίου που προκαλεί τον άνθρακα.

Τα μυστικά του νησιού και οι θεωρίες συνωμοσίας

Η ιστορία του Gruinard Island συνοδεύεται εδώ και δεκαετίες από μυστήριο και θεωρίες συνωμοσίας.

Στη δεκαετία του ’80, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ακτιβιστές που αυτοαποκαλούνταν «Dark Harvest Commandos» έστειλαν πακέτο με χώμα από το νησί, αποκαλύπτοντας δημόσια ότι η περιοχή παρέμενε μολυσμένη. Το περιστατικό οδήγησε αργότερα σε επιχείρηση απολύμανσης.

Το 2022 ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο νησί, καταστρέφοντας μεγάλο μέρος της βλάστησης, γεγονός που δημιούργησε νέα ερωτήματα για το τι μπορεί να συνέβη στο μολυσμένο έδαφος.

Ο Dara Tah μάλιστα υποστήριξε ότι πίστευε πως η φωτιά ίσως συνδεόταν με προσπάθεια των αρχών να εξαφανίσουν τα ίχνη της μόλυνσης.

Για λόγους ασφαλείας, οι δύο άνδρες έφτασαν στο νησί φορώντας λευκές στολές προστασίας και αντιασφυξιογόνες μάσκες, ενώ απολύμαιναν συνεχώς τον εξοπλισμό τους.

«Δεν φαίνεται να υπάρχει απολύτως τίποτα στο νησί, τα πάντα είναι καμένα», ανέφερε ο YouTuber στο βίντεό του.

Περιγράφοντας το τοπίο, σημείωσε ότι στο νησί υπήρχαν «κρανία αλλά όχι ζωντανή άγρια ζωή».

Οι δύο άνδρες συνέλεξαν δείγματα χώματος από διάφορα σημεία του νησιού και τα έστειλαν σε εργαστήριο για ανάλυση, προτού περάσουν τη νύχτα εκεί και επιστρέψουν την επόμενη ημέρα.

Τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν αναπάντεχα. «Το νησί του άνθρακα είναι πλέον απαλλαγμένο από άνθρακα», είπε ο Dara Tah διαβάζοντας την εργαστηριακή αναφορά.

Στην έκθεση αναφερόταν: «Bacillus anthracis not found».

«Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τελείωσε, όλα κάηκαν», σχολίασε ο YouTuber, συνδέοντας το αποτέλεσμα με τη μεγάλη πυρκαγιά του 2022.

Σύμφωνα με το Far Out Magazine, το νησί σήμερα ανήκει σε ιδιώτη και μετά τη φωτιά φαίνεται πως αρχίζει σταδιακά να μετατρέπεται ξανά σε φυσικό βιότοπο, με νέα φυτά και βλάστηση να εμφανίζονται στην περιοχή που για δεκαετίες θεωρούνταν ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στη Βρετανία.

