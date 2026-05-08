Τέλος εποχής, όπως όλα δείχνουν, για ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Μετά από σχεδόν 60 χρόνια συνεργασίας με τη FIFA, η Panini χάνει τα δικαιώματα παραγωγής των επίσημων αυτοκόλλητων και συλλεκτικών καρτών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στον χώρο των συλλεκτικών αντικειμένων, αλλά αφήνοντας και μία… νότα νοσταλγίας στους απανταχού συλλέκτες.

Η FIFA ανακοίνωσε πολυετή αποκλειστική συμφωνία με την αμερικανική Fanatics, η οποία μέσω της Topps θα αναλάβει από το 2031 την παραγωγή καρτών, αυτοκόλλητων και συλλεκτικών παιχνιδιών για το Μουντιάλ και τις υπόλοιπες διοργανώσεις της παγκόσμιας ομοσπονδίας. Η Panini βέβαια φαίνεται διατεθειμένη να… τρέξει την υπόθεση στα δικαστήρια, όμως μοιάζει αναπόφευκτη η οριστική ρήξη μεταξύ των δύο πλευρών.

BREAKING: FIFA, Fanatics, and Topps have signed a long-term, exclusive collectibles deal covering trading cards, stickers, and trading card games.



The partnership officially begins in 2031 and will include both physical and digital collectibles… and YES, there will be World… pic.twitter.com/ek1x3S1ysQ May 7, 2026

Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή, καθώς η Panini είχε συνδέσει το όνομά της με το Παγκόσμιο Κύπελλο ήδη από το 1970, δημιουργώντας μια παράδοση που πέρασε από γενιά σε γενιά. Τα εμβληματικά άλμπουμ με τα χαρτάκια των Μουντιάλ αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της παιδικής ηλικίας εκατομμυρίων φιλάθλων σε όλο τον κόσμο. Οι ανταλλαγές στις αυλές, η αγωνία για το τελευταίο αυτοκόλλητο και η προσπάθεια να συμπληρωθεί κάθε σελίδα έγιναν για δεκαετίες κομμάτι της εμπειρίας κάθε μεγάλης διοργάνωσης.

Η νέα συμφωνία σηματοδοτεί παράλληλα και μια τεράστια εμπορική στροφή της FIFA προς το αμερικανικό μοντέλο αθλητικού μάρκετινγκ και συλλεκτικών προϊόντων. Ο Τζάνι Ινφαντίνο έκανε λόγο για μια συνεργασία που θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι φίλαθλοι αλληλεπιδρούν με το ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως η Fanatics φέρνει νέες τεχνολογίες, καινοτόμες ιδέες και μια διαφορετική φιλοσοφία στον χώρο των συλλεκτικών αντικειμένων.

🚨 BREAKING: FIFA terminated his contract with Panini after 60 years! 📕⛔️



Starting 2031, World Cup sticker album will be designed by Topps/Fanatics.



World Cup 2030 will be last sticker album with Italian brand… 💔🏆 pic.twitter.com/YQeJl5gNLV — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) May 7, 2026

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Fanatics, Μάικλ Ρούμπιν, ξεκαθάρισε πως η εταιρεία βλέπει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ως τον σημαντικότερο πυλώνα της μελλοντικής της ανάπτυξης. Όπως τόνισε, η δραστηριότητα της εταιρείας στα συλλεκτικά προϊόντα πραγματοποιείται σήμερα κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως η συνεργασία με τη FIFA αποτελεί το ιδανικό όχημα για την παγκόσμια επέκταση της επιχείρησης.

Μάλιστα, η νέα εποχή των συλλεκτικών καρτών αναμένεται να φέρει και σημαντικές καινοτομίες. Ανάμεσα στα πρότζεκτ που σχεδιάζονται βρίσκεται και η εισαγωγή των λεγόμενων «Ντεμπούτ Πατς». Πρόκειται για ειδικά κομμάτια από τη φανέλα που θα φορά ένας ποδοσφαιριστής στο πρώτο του παιχνίδι σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Το συγκεκριμένο κομμάτι θα αφαιρείται, θα πιστοποιείται και στη συνέχεια θα τοποθετείται μέσα σε συλλεκτική κάρτα υπογεγραμμένη από τον ίδιο τον παίκτη.

Η Fanatics έχει ήδη αρχίσει να χτίζει δυναμικά την παρουσία της στο διεθνές ποδόσφαιρο, αποκτώντας τα δικαιώματα για συλλεκτικά προϊόντα αρκετών μεγάλων εθνικών ομάδων, όπως της Αγγλίας, της Βραζιλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Αργεντινής και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Fim de uma era: Fifa anuncia acordo com nova marca de álbum de figurinhas da Copa que irá substituir à Panini



A entidade máxima do futebol (FIFA) anunciou nesta quinta-feira, 7, um novo acordo de licenciamento exclusivo com a Fanatics para a produção de álbuns de figurinhas,… pic.twitter.com/ZU0cQs2rqT — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 7, 2026

Παράλληλα, η FIFA είχε ήδη επιλέξει τη Fanatics ως αποκλειστικό διαχειριστή όλων των επίσημων σημείων λιανικής πώλησης στα γήπεδα και τα φεστιβάλ φιλάθλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, δείχνοντας ξεκάθαρα εδώ και καιρό προς ποια κατεύθυνση επιθυμεί να κινηθεί εμπορικά.

Έτοιμοι για ακόμα μία… μεγάλη πρόκληση είναι οι συλλέκτες της Panini, ενόψει του Μουντιάλ

Έτσι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες κάθε Μουντιάλ περνά σταδιακά στην ιστορία. Τα κλασικά άλμπουμ της Panini, που συνόδευσαν αμέτρητες παιδικές αναμνήσεις και αποτέλεσαν σύμβολο ολόκληρων γενιών, ετοιμάζονται να παραδώσουν τη σκυτάλη σε μια νέα εποχή, πιο σύγχρονη, πιο ψηφιακή και σαφώς πιο εμπορική.

